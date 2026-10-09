Programul Geologic Național, deblocat după opt ani. Ce urmează pentru resursele minerale ale României

Guvernul a aprobat normele metodologice necesare aplicării Programului Geologic Național, prevăzut de o lege adoptată în 2018. Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a anunțat că programul a fost deblocat după opt ani în care nu a putut fi pus în aplicare din cauza lipsei mecanismului necesar.

Programul urmărește actualizarea informațiilor despre resursele minerale ale României, identificarea unor noi oportunități de investiții și evaluarea potențialului pentru materii prime critice și strategice.

„O lege adoptată în 2018: 8 ani în care a rămas doar pe hârtie, pentru că nimeni nu a dus până la capăt mecanismul prin care putea fi aplicată. Vorbim despre Programul Geologic Național, prin care România ar trebui să cerceteze și să evalueze resursele minerale pe care le are. Este un program important pentru viitorul industriei noastre, blocat până acum din lipsa normelor metodologice. Astăzi (n.r – vineri), Guvernul tocmai a aprobat aceste norme: astfel deblocăm programul și putem trece, în sfârșit, la aplicarea lui”, a transmis Darău, într-o postare pe Facebook.

Ce resurse minerale vor fi cercetate

Potrivit lui Irineu Darău, România are nevoie de cercetări geologice moderne pentru a stabili ce resurse deține, unde se află și cum ar putea fi valorificate economic.

„Nu putem vorbi serios despre dezvoltarea industriei, despre investiții sau despre reducerea dependenței de importuri dacă lucrăm în continuare cu date geologice vechi de zeci de ani. Importanța acestui program crește cu atât mai mult, în contextul în care materiile prime critice și strategice sunt esențiale pentru industria europeană, de la apărare și energie până la noile tehnologii”, a transmis ministrul interimar al Economiei.

Programul prevede inclusiv cercetarea iazurilor de decantare și a haldelor de steril, unde ar putea exista resurse valoroase, tratate până acum drept deșeuri.

Ce permite concret Programul Geologic Național

Potrivit ministrului interimar al Economiei, Irineu Darău, programul va permite actualizarea informațiilor despre resursele minerale ale României prin cercetări geologice moderne, precum și identificarea și evaluarea materiilor prime critice și strategice.

Cercetările vor viza inclusiv iazurile de decantare și haldele de steril, unde ar putea exista resurse valoroase, considerate până acum deșeuri.

Totodată, programul urmărește să ofere investitorilor date actualizate pentru fundamentarea deciziilor economice și să faciliteze integrarea României în lanțurile europene de aprovizionare cu materii prime.

Cinci milioane de lei anual pentru program

Irineu Darău a precizat că Ministerul Economiei avea prevăzută o finanțare anuală de cinci milioane de lei pentru Programul Geologic Național, însă fondurile nu puteau fi utilizate în lipsa normelor metodologice.

„Aveam lege și aveam finanțare, dar nu aveam mecanismul prin care să începem cercetările”, a explicat acesta.

După aprobarea normelor, urmează stabilirea obiectivelor prioritare de cercetare, alocarea finanțării și selectarea, prin proceduri competitive, a entităților specializate care vor realiza lucrările. Proiectele vor putea fi derulate pe perioade de până la trei ani.

Ministrul interimar a subliniat că deblocarea programului nu înseamnă începerea imediată a exploatării unor noi zăcăminte, ci realizarea cercetărilor necesare pentru identificarea resurselor și evaluarea potențialului economic al acestora.