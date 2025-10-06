Programul TEZAUR: Ministerul Finanțelor lansează cea de-a zecea ediție. Dobânzi atractive și neimpozabile

Românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR în perioada 6 octombrie – 7 noiembrie 2025, beneficiind de o nouă oportunitate de economisire sigură și avantajoasă. Valoarea nominală a titlurilor este de 1 leu, iar acestea sunt emise în formă dematerializată.

Dobânzile se plătesc anual, iar veniturile obținute nu sunt supuse impozitului pe venit.

Titlurile de stat pot fi achiziționate prin mai multe canale: online, prin platforma Ghișeul.ro (6 octombrie – 5 noiembrie) și Spațiul Privat Virtual (6 octombrie – 6 noiembrie), la sediile Trezoreriei Statului (6 octombrie – 7 noiembrie), precum și prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A. (6 octombrie – 6 noiembrie în mediul urban și 6 octombrie – 5 noiembrie în mediul rural). Operațiunile online includ deschiderea contului de subscriere, subscrierea propriu-zisă și viramentul sumelor către un cont bancar.

Avantaje pentru investitori

Programul TEZAUR oferă mai multe avantaje investitorilor: titlurile sunt transferabile, se pot răscumpăra înainte de maturitate și permit efectuarea uneia sau mai multor subscrieri în cadrul aceleași emisiuni. Anularea unei subscrieri este posibilă doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Persoanele fizice eligibile trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani la data subscrierii. Fondurile obținute vor fi utilizate de Ministerul Finanțelor pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. Prospectul de emisiune și eventualele modificări sunt publicate pe site-urile Ministerului Finanțelor și C.N. Poșta Română S.A.