ProMotor: Statul are peste 1,2 miliarde lei pentru Programul Rabla 2026

Ministerul Mediului, prin AFM, a alocat anul trecut un buget inițial de peste 1,4 miliarde de lei pentru Programul Rabla. Dar după schimbarea Guvernului, statul a tăiat la jumătate valoarea ecotichetelor și nu a mai alocat decât 200 de milioane de lei.

Ciprian Cherciu, fondatorul platformei EcoDrive, spune că decizia Ministerului Mediului de a tăia aproape 90% din bugetul Programului Rabla a fost nejustificată.

„Banii pentru Programul Rabla sunt de la instituția europeană care gestioneaza certificatele de carbon. Această sumă de 1,43 miliarde de lei, deci, provine din fonduri europene. De aceea, este inexplicabil de ce a fost tăiat bugetul, pentru că banii nu puteau fi folosiți la alte proiecte”, a declarat Cherciu pentru ProMotor.

Conform acestuia, decizia de a tăia la jumătate valoarea ecotichetului pentru mașini electrice a fost o greșeală. Iar prin tăierea cu 86% a bugetului total a făcut ca Ministerul Mediului să rămână cu peste 1,2 miliarde de lei nefolosiți.

Răspunsul AFM

Pentru a vedea ce s-a întâmplat cu bugetul necheltuit pentru Programul Rabla 2025, Ciprian Cherciu a cerut detalii de la Administrația Fondului de Mediu (AFM).

„AFM a confirmat, într-un răspuns oficial, că sumele rezultate în urma ajustării bugetare au rămas în bugetul instituției. Deci, Statul a rămas de anul trecut cu peste 1,2 miliarde de lei pentru susținerea Programului Rabla. Așadar, nu e cazul să așteptăm după aprobarea bugetului de stat. Mai ales că fondurile pentru Rabla nu vin de la bugetul național”, a mai explicat Cherciu.

El este de părere că valoarea ecotichetelor, în special pentru mașini 100% electrice, ar trebui dublată. Astfel, ar crește interesul românilor pentru achiziționarea unor vehicule noi nepoluante.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că abia după aprobarea bugetului național, va începe negocierile cu Ministerul Finanțelor pentru a vedea ce proiecte vor fi demarate în 2026.