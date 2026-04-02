Prima pagină » Economic » Record: România va exporta către Algeria peste 1 milion de ovine și carcase în 2027

Record: România va exporta către Algeria peste 1 milion de ovine și carcase în 2027

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță că România își consolidează poziția de partener strategic al Algeriei, având programate pentru 2027 exporturi record de peste 1 milion de ovine și carcase.
Record: România va exporta către Algeria peste 1 milion de ovine și carcase în 2027
Foto: MEDIAFAX
Laura Buciu
02 apr. 2026, 09:41, Economic

Potrivit ANSVSA, în urma demersurilor diplomatice și tehnice susținute ale țării noastre, Algeria și-a manifestat intenția oficială de a importa din România, pe parcursul anului 2027, un volum ce depășește 1.000.000 de capete de ovine, incluzând, în premieră, și carcase de ovine.

„Un element central al noii strategii comerciale este diversificarea portofoliului de export. Trecerea de la exportul exclusiv de animale vii la cel de carcase (carne refrigerată și congelată) reprezintă un succes major al negocierilor conduse de ANSVSA. Această evoluție permite procesatorilor români să aducă valoare adăugată produselor autohtone, sprijinind dezvoltarea unităților de abatorizare și respectând cele mai înalte standarde de certificare Halal solicitate de piața algeriană”, se arată într-un comunicat de presă transmis joi de ANSVSA.

Creșterea volumelor de export a venit după ce ANSVSA a dat asigurări privind conformitatea sanitar-veterinară și a simplificat procedurile de certificare.

„Obiectivul nostru rămâne sprijinirea producătorilor români prin deschiderea de noi piețe și consolidarea celor existente. Posibilitatea semnării contractelor încă din acest an pentru livrările din 2027 ar putea oferi fermierilor noștri stabilitatea necesară pentru a-și planifica producția la o scară fără precedent,” a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

Potrivit ANSVSA, decizia Algeriei de a securiza importurile prin contracte timpurii confirmă calitatea șeptelului românesc și încrederea în sistemul de control veterinar din România.

Această colaborare pe termen lung va asigura fluxuri constante de transport din portul Constanța și va consolida rolul României de hub regional pentru exportul de produse agroalimentare, conform ANSVSA.

Exporturile de ovine către Algeria au crescut semnificativ, de la 321.040 de capete anul trecut la o estimare de 500.000 până la finalul acestui an.

