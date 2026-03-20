Rogalski Damaschin în topul celor mai bune 100 de agenții de Corporate PR din lume

Topul „100 best Corporate PR agencies in the world” cuprinde agenții full-service, cu practici corporative și portofolii solide de clienți, companii internaționale sau locale cu expertiză recunoscută în domeniul comunicării corporative. În top sunt incluse 16 agenții membre PROI Worldwide, rețeaua globală de agenții independente din care face parte și Rogalski Damaschin.

Agențiile prezente în acest clasament internațional au fost evaluate în anul 2025 de echipa editorială a PRovoke Media pe baza unui set de criterii, printre care: ritm de creștere și performanță financiară, creativitate și campanii, mediu de lucru și cultură organizațională, inovație și thought leadership.

„Nominalizarea în acest top este o recunoaștere valoroasă pentru noi. Corporate PR este disciplina cu cea mai mare greutate strategică pentru organizații, pentru că include subdomenii care construiesc sau monetizează reputația lor – corporate branding, CSR, comunicare internă, comunicare financiară și cu piețele de capital, comunicare de criză, brand de angajator. Este, în același timp, o disciplină de sinteză, care combină competențele și cunoștințele de comunicare cu cele economice, sociologice și chiar politice. Includerea agenției Rogalski Damaschin în acest top al celor mai bune agenții de PR Corporate din lume este un rezultat de grup, venit în urma mai multor inițiative ale echipei noastre, din toate domeniile comunicării, nu doar cele asociate în mod tradițional acestei arii de practică, întrucât nevoile clienților noștri nu mai sunt astăzi atât de liniar delimitate. Ultimii 15 ani din evoluția agenției noastre reflectă de altfel această convergență între specializările tradiționale ale PR-ului, din care disciplina Corporate PR face parte, și arii de comunicare ancorate în nevoile de marketing”, a declarat Eliza Rogalski, Founder & Managing Partner, Head of Corporate Reputation Rogalski Damaschin.

Clasamentul primelor 100 de agenții de Corporate PR din lume este parte din „cea mai amplă analiză a sectorului agențiilor de relații publice la nivel global” din istoria platformei, după cum a precizat Paul Holmes, fondatorul PRovoke Media.

Acesta este al șaselea și ultimul top dintr-o serie care acoperă mai multe domenii asupra cărora se concentrează activitatea agențiilor: Financial PR, Healthcare PR, Technology PR, Public Affairs, Consumer PR și Corporate PR.

Rogalski Damaschin, în mai multe topuri PRovoke Media din ultimii ani

În descrierea Rogalski Damaschin, reprezentanții PRovoke Media menționează că agenția se remarcă prin angajamentul față de creativitate și inovare, adăugând că thought leadership este una dintre trăsăturile caracteristice ale abordării sale. Cultura organizațională a Rogalski Damaschin se bazează pe colaborare, încredere și un accent puternic pe implicarea angajaților.

În ultimii ani, agenția Rogalski Damaschin a fost inclusă în mai multe topuri PRovoke Media. În 2025, a fost desemnată drept una dintre cele mai bune 50 de agenții de PR din Europa Continentală. În 2020, a fost clasată pe locul 3 în rândul celor mai creative agenții de comunicare din EMEA după numărul de angajați și pe locul 5 la nivel mondial, după ce, în 2019, ocupase locul 5 în EMEA și locul 9 global, tot în clasamentul creativității.

Activitatea de Corporate PR a Rogalski Damaschin

Rogalski Damaschin are o practică de Corporate PR consecventă și a susținut în mod constant impunerea acestei discipline pe piața din România.

Analiza care a stat la baza includerii agenției în top menționează câteva inițiative-cheie, recunoscute de industrie, printre care se numără dezvoltarea și gestionarea a trei dintre cele mai importante proiecte de rebranding și comunicare de pe piață – în sectorul energetic pentru Evryo (fosta CEZ), în industria cimentului pentru Heidelberg Materials România și în sectorul financiar pentru Pluxee România (fosta Sodexo); lansarea unui raport dedicat crizelor de comunicare, în cadrul diviziei sale axate pe date, Insight Lab, ce a oferit îndrumări relevante brandurilor pentru a putea face față eventualelor situații de criză reputațională; lansarea „The Cloud”, un concurs de idei, cu premii, la care toți angajații au fost încurajați să participe cu propuneri de campanii pe baza unor briefuri reale ale clienților.

Analiza remarcă, de asemenea, consolidarea parteneriatelor de lungă durată ale agenției cu clienții săi, unele dintre ele de peste 10 ani, dar și extinderea portofoliului de clienți cu branduri din zona de real estate, din industria filmului și domeniul auto.

Despre PRovoke Media

PRovoke Media a fost creată sub numele de Holmes Report în anul 2000 de către Paul Holmes, fondator și președinte, cu peste trei decenii de experiență în evaluarea domeniului relațiilor publice, precum și în consultanța acordată atât firmelor de PR, cât și clienților acestora.

PRovoke Media oferă cele mai sofisticate analize și rapoarte despre tendințele și provocările din domeniul relațiilor publice și are o prezență globală extinsă prin evenimentele și premiile pe care le organizează.

Despre Rogalski Damaschin

Cu aproape 20 de ani de activitate, Rogalski Damaschin este una dintre cele mai influente și performante agenții de comunicare din România, având un portofoliu de clienți care activează în industriile de energie, tehnologie, industria auto, servicii financiar-bancare, industria farmaceutică, dezvoltare urbană, construcții, cultură sau motivarea forței de muncă.

Viziunea agenției este de a ajunge la rezultate pentru clienții săi prin puterea imaginației. Contextul plin de schimbări și provocări forțează mediul de business să răspundă prin modalități care sunt în linie cu obiectivele de creștere, dar și cu așteptările publice.

Prin exercițiul imaginației, agenția descoperă perspective de comunicare care explorează semnificații noi, cu rolul de a ajunge la rezultate concrete, măsurabile și relevante pentru business. Agenția își susține manifestul “imaginație pentru rezultate” printr-o cultură a curiozității, a curajului și empatiei, a colaborării și încrederii reciproce.