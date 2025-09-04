România a alocat în total 1,5 miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei, doar 0,2% din PIB-ul anual. Ce include această sumă

Potrivit unei analize Curs de guvernare, România a oferit Ucrainei, din 2022 până în prezent, în 2025, aproximativ 1,5 miliarde de euro. Informația a fost transmisă de Consiliul Fiscal către un membru al partidului AUR.

Suma de 1,5 miliarde de euro acordați include ajutor militar, umanitar și financiar, transmite aceeași sursă.

Această valoare reprezintă, în medie, 0,2% din PIB-ul anual, mult sub nivelul discutat de alte voci din spațiul public, la acest moment. Sprijinul detaliat este secretizat, însă estimările Parlamentului European, bazate pe surse precum Institutul de economie mondială de la Kiel, confirmă această cifră.

În România circulă informația falsă cum că sprijinul ar fi de 3,5% din PIB și că această sumă foarte mare ar fi motivul pentru care deficitul bugetar din țară a atins cote record.

Legat de acest subiect, europarlamentarul Gheorghe Piperea a solicitat Consiliului Fiscal să analizeze efectele ajutoarelor acordate Republicii Moldova și Ucrainei asupra deficitului bugetar.

Consiliul Fiscal explică că „programări financiare inadecvate, decizii suboptime de politică fiscal-bugetară și ignorarea necesității vitale de a crește veniturile fiscale” reprezintă cauzele reale ale dezechilibrului.

De asemenea, instituția precizează că România se află în procedură de deficit bugetar foarte mare încă din anul 2020, când războiul din Ucraina încă nu începuse.

Un detaliu important de menționat este că țara noastră a susținut Ucraina prin orice mijloace posibile, atunci când a fost cazul, în mod special.

Mai multe surse au confirmat că România a donat Ucrainei echipamente militare precum sistemul de apărare aeriană Patriot, obuziere M1981, lansatoare de rachete APR-40, vehicule blindate amfibii TAB‑71, mitraliere grele și aruncătoare de grenade.