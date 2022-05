"România va avea un viitor prosper datorită gazului din Marea Neagră, iar împreună cu Polonia şi Italia, ar putea deveni bastionul lumii civilizate", spun antreprenorii de la Forumul Economic organizat de Confindustria România

Compania viitorului în noua ordine economică postbelică şi post-pandemică

Pe 24 mai, la Grand Hotel Bucharest, Sala Ronda, s-a desfăşurat cea de-a 11 ediţie a Forumului Economic, organizat de Confindustria România.

Tema a fost "Compania viitorului în noua ordine economică".

Deschiderea lucrărilor a fost efectuată de către Giulio Bertola, Preşedintele Confindustria România, un cunoscut întreprinzător italian, prezent în România de peste 20 de ani, activ în diferite sectoare de business.

Simona Neuman, directorul general al Confidustriei România, a vorbit apoi despre economia mondiala post-pandemica şi postbelică.

George Agafiţei, consilierul de stat al prim-ministrului României, Nicolae Ciuca, a ţinut un discurs despre relaţiile bilaterale dintre România şi Italia, dar şi din mediul de afaceri.

"Investiţiile sunt susţinute de politicile guvernului", a declarat consilierul, vorbind despre colaborarea dintre Confindustria România şi Ministerul Muncii din România, dar şi cu Confindustria Ucraina şi compania mama din Italia care colaborează pentru dezvoltarea Europei de Est.

A vorbit şi ambasadorul Italiei din România, Alfredo Maria Durante Mangoni care a ţinut un discurs despre efectele crizei pandemice, fragmentarile politice, războiul din Ucraina, criza energetică, dar şi despre solidaritatea europeană.

El a declarat că Europa este vulnerabila energetic din cauza crizei economice, creşterii preturilor la alimente, renunţării la carbon şi tranziţia Europei către energiile verzi, dar şi în privinţa sancţiunilor împotriva Rusiei ca urmare a invadării Ucrainei.

A mai spus că Italia este unul dintre principalii investitori din România şi exemplifică Timişoara ca un model de succes ca urmare a investiţiilor italiene.

"Reconstrucţia Ucrainei ar putea fi o oportunitate", a declarat ambasadorul.



Giulio Bertola: "Credem cu fermitate că România îşi poate asuma un rol de lider în Europa de Est"

Giulio Bertola a discutat despre realizările de succes ale federaţiei ittaliene din toate statele est-europene, inclusiv din Ucraina, care în ultimii 20 ani au devenit ţări emergente.

"Ultimii 2 ani au fost tensionaţi din cauza pandemiei, crizei energetice şi războiului din Ucraina, o provocare pentru investitori. Îi laud pe ucraineni pentru că au curajul de a lupta pentru drepturile lor", a spus Bertola.

În ce priveşte România, a declarat că ţara este un mediu fiscal stabil şi previzibil, strategic pentru dezvoltare şi investiţii. Preşedintele companiei a reamintit însă de problemele grave ale ţării, precum sistemul medical românesc care îi determină pe majoritatea românilor emigraţi în afară să se mai întoarcă în ţara lor natală.

"De aceea, Confindustria România se mândreşte să sprijine internaţionalizarea în România a sistemului italian. Astăzi, familiile româneşti se pot bucura de accesul la asistenţa medicală privată italiană".

A mai subliniat că Italia este un important partener economic pentru România, iar investiţiile italiene în ţara noastră se ridică la 9 miliarde euro, fiind pe primul loc după Germania.

"Credem cu fermitate că România îşi poate asuma un rol de lider în Europa de Est, în interceptarea relocalizării producţiei, nu doar de pe pieţele asiatice de componente, ci şi din Ucraina şi Rusia în diverse sectoare, de aceea întoarcerea în patria lor a cetăţenilor români din diaspora devine fundamentală pentru a face faţă creşterii productive a ţării care, după cum ştim, suferă de o mare lipsă de forţă de muncă calificată”, a încheiat preşedintele Confindustria România Giulio Bertola.

România poate deveni exportator de gaz până în 2026

La Masa Rotundă au discutat:

Eduardo Garrone , preşedintele executiv al grupului ERG

, preşedintele executiv al grupului ERG Vittorio Emanuel Parsi , politolog şi director ASERI

, politolog şi director ASERI Adrian Dimache , analist, consultant, antreprenor

, analist, consultant, antreprenor Lara Tassan Zanin , reprezentatul României la Banca Europeană de Investiţii

, reprezentatul României la Banca Europeană de Investiţii Marius Bostan -fondator Repatriot

Principalele teme de discuţie au fost războiul din Ucraina, energiile regenerabile şi sustanibilitatate, dar şi despre prietenia şi fraternitatea italo-română.

În timpul discuţiilor, Vittorio Emanuel Parsi l-a criticat pe preşedintele Rusiei, spunând că este " un criminal care ameninţă lumea cu arme nucleare".

Marius Bostan a declarat că înţeleg prin ce trec ucrainenii, aşa au trăit şi românii în război şi în comunism.

Fondatorul Repatriot i-a comparat pe ruşi cu "barbarii germanici" (ca vandalii, ostrogoţii, vizigoţii, longobarzii etc.) care au distrus civilizaţia romană în antichitatea târzie.

A militat ca în privinţa războiului din Ucraina, armatele, ţările şi afacerile să fie umăr la umăr, iar despre România a precizat că are potenţial de a deveni o mare putere energetică.

"Preţul gazului e azi Z, mâine este Y, noi putem gestiona problema pentru că avem rezerve de gaz natural, dar cozile de topor au blocat exploatarea gazelor româneşti. România poate aduce ceva în plus la energie verde, dar are gaz. Pentru România vor urma 5-7 ani de stabilitate datorită extracţiei de gaz!

România are mari rezerve de gaz natural, dar are nevoie de tehnologie avansată. Avem doi extractori, iar din păcate unul dintre extractori colaborează cu Lukoil, celălalt va extrage prima moleculă de gaz din Marea Neagră la jumătatea acestui an. România poate deveni exportator până în 2026. Poate produce energie hidro. Va dura 5 ani sa fie construite reactoarele nucleare în parteneriat cu SUA, dar vom avea destul gaz pentru export.

A fost întotdeauna o ţară de echipă, de partea lumii civilizate. Polonia , România si Italia pot deveni bastionul de siguranţă a lumii civilizate"

Antreprenorul român a criticat China în termeni duri:

"China a sprijinit Rusia. China fură proprietatea intelectuală. Dictaturile sunt imprevizibile. Toate ţările ar trebui să fie mai ferme.E timpul ca oamenii de afaceri sa se ocupe de războiul cultural, de războiul de idei.Italia poate juca un rol diplomatic, fiind un partener comercial al Chinei. China e totuşi mai răbdătoare decât Rusia, dar minte, fură , nu respecta drepturile, închide oamenii in lagăre".

În ce priveşte războiul lui Putin, Marius Bostan a avertizat că Rusia a fost dintotdeauna axată pe cucerire:

"Într-o clipă putem pierde TOT!

Am avut prieteni oameni de afaceri în Ucraina care au pierdut tot imediat după ce a început invazia rusă.

Stalin voia să invadeze Europa. Avea în plan să invadeze şi Italia.

Sunt în România oameni inteligenţi intoxicati cu propagandă putinistă, similară cu cea hitleristă.

Oamenii de afaceri , politicienii şi diplomaţii trebuie să se preocupe de războiul de idei".

Adrian Dimache a evocat bunele relaţii ale României cu SUA - "România e legata de valorile americanilor încă de pe vremea lui Ceauşescu".

"Conducerea Uniunii Europene se află în criză, dar România este un membru activ european care se comportă cu multa coerenţă", a susţinut Parsi.

Zanin a declarat că 'România a avut un efect benefic prin integrarea europeana. Fondurile europene şi apărarea americana sunt importante pentru România România are un viitor favorabil pentru dezvoltare, având alternativă la gazul rusesc".

Ce este Confindustria?

Conform articolului din limba italiană de pe Wikipedia, Confindustria sau Confederaţia Generală a Industriei Italiene (italiană: Confederazione generale dell'industria italiana ) este o federaţie patronală italiană şi camera naţională de comerţ , fondată în 1910, cu sediul la Torino şi la Roma.

Scopul acesteia a fost să protejeze interesele companiilor industriale faţă de sindicatele muncitorilor care erau sub influenţa mişcărilor socialiste internaţionale, care la aceea vreme s-au radicalizat şi s-au orientat spre bolşevismul inspirat de Lenin.

În 1925, federaţia a fost nevoită să colaboreze cu sindicatele fasciste pentru a salva numeroase companii italiene de la faliment în perioada Marii Depresiuni economice.

După război, Confindustria şi-a asumat un rol principal în lucrările de reconstrucţie postbelică, care în acelaşi timp a semnat importante acorduri cu sindicatele.

Anii de boom economic au dus la dezvoltarea marilor companii ce s-au poziţionat împotriva guvernelor de centru-stânga.

După „ toamna fierbinte” care a lansat aşa-numita „reformă Pirelli” pentru a-şi consolida structurile organizatorice cu o reprezentare mai echilibrată şi mai participativă a asociaţiilor teritoriale şi comerciale, în 1975 s-a revenit la colaborarea cu sindicatele, cu acord comun privind indexarea salariilor.

Confindustria reuneşte peste 113.000 de companii membre voluntare, reprezentând aproape 4.200.000 de persoane. Acesta îşi propune să ajute creşterea economică a Italiei, dar şi a altor ţări. Este membru al Organizaţiei Internaţionale a Angajatorilor (IOE). Preşedintele este Carlo Bonomi din 20 mai 2020.