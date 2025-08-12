Studiu. COVID-19 a dus la creșterea cazurilor de cancer mamar metastatic la momentul diagnosticului

Analiza, publicată luni în revista Nature – Scientific Reports, a comparat date din perioadele pre-pandemie (martie 2019 – martie 2020), pandemie (martie 2020 – martie 2021) și post-pandemie (martie 2021 – martie 2022).

Rezultatele arată o scădere semnificativă a numărului de diagnostice de cancer mamar în timpul pandemiei (9,1%) față de perioada pre-pandemică (13,17%), urmată de o creștere moderată în perioada post-pandemică (11%).

În plus, tumori mai agresive, precum cele cu grad înalt (grad 3) și triple negative, au fost semnificativ mai frecvente în timpul și după pandemie.

S-a observat, de asemenea, o creștere a tumorilor mari, a afectării ganglionilor limfatici și a metastazelor la distanță. Pacienții diagnosticați în perioada post-pandemică au fost de până la 7 ori mai predispuși să aibă cancer metastatic la diagnostic comparativ cu cei pre-pandemie.

Autorii atrag atenția asupra necesității adaptării programelor de screening și a sistemului de sănătate pentru a face față eventualelor crize sanitare viitoare și pentru a preveni întârzierea diagnosticului oncologic.