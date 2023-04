România, pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte ritmul de expansiune al lanţurilor de cafenele

Analiza ia în calcul reţele locale precum 5 to Go şi Zireto, dar şi mărci internaţionale ca McCafe (parte a McDonald’s) şi Starbucks. Din estimările făcute de ZF, e vorba de 900-1.000 de cafenele de tip lanţ în total.

„După numărul de unităţi nou inaugurate, România esta piaţa europeană cu cea mai rapidă creştere, de 29%. Brandul local 5 to Go este lanţul cu cea mai alertă expansiune, deschizând 181 de unităţi în 2022“, conform Allegra World Coffee Portal, citat de Ziarul Financiar.

La nivelul întregii Europe, ritmul de creştere al pieţei a fost de 3,3% anul trecut, până la peste 42.800 de cafenele de lanţ. În total, în Europa sunt analizate 40 de ţări, iar dintre aceste 31 au înregistrat creşteri, cu România în poziţia de lider.

Pe plan local există un număr relativ mic de lanţuri de cafenele, mai ales când vine vorba de nume internaţionale. În ceea ce priveşte reţelele locale, dincolo de 5 to Go care are deja peste 450 de unităţi, mai sunt şi alte nume importante precum Zireto, Tedís sau The Coffee Shop.

„Zireto este astăzi al doilea cel mai extins lanţ de cafenele din România, după 5 to Go, dar înaintea Starbucks. Zireto mizează pe chioşcuri şi cafenele mici, dar a deschis şi un prim drive-thru şi un local de tip flagship“, arată aceeaşi sursă.