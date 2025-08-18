Premierul slovac Robert Fico este un critic vocal al sprijinului pentru Kiev, motiv pentru care a suspendat asistența militară oficială acordată Ucrainei, a respins aderarea țării la NATO și s-a întâlnit cu Vladimir Putin.

Pe de altă parte, companiile private de armament din Slovacia livrează arme către Kiev. Anul trecut, exporturile de arme ale Slovaciei au crescut la 1,15 miliarde de euro, adică aproximativ 1% din economia țării.

Chiar și în aceste condiții, Guvernul slovac afirmă că afacerile înfloritoare cu arme nu subminează angajamentul politic al premierului Fico privind ajutorul acordat Ucrainei și nu ascunde faptul că nu are nicio problemă cu vânzarea de arme de către companiile private, a declarat pentru POLITICO viceministrul slovac al Apărării, Igor Melicher.

Guvernul slovac s-a angajat să nu trimită „niciun glonț” Ucrainei

„Guvernul slovac s-a angajat față de cetățenii săi, în manifestul său, că nu va trimite niciun glonț din depozitele statului către Ucraina, și ne respectăm această promisiune”, a declarat Melicher într-o declarație pentru POLITICO.

Viceministrul Apărării justifică faptul că „mare parte a echipamentelor militare produse în Slovacia nu este vândută Ucrainei, ci partenerilor occidentali, care vor decide apoi ce să facă cu acest material”.

Singurul sprijin acordat de Bratislava Kievului constă în ajutor non-letal și în furnizarea de energie electrică esențială „necesară pentru funcționarea Ucrainei ca stat”.