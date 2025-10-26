Robert Fico anunță că Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru finanțarea ajutorului militar pentru Kiev

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anunțat că țara nu va participa la niciun program al UE care vizează finanțarea ajutorului militar pentru Ucraina, relatează Reuters.

„Refuz să permit Slovaciei să participe la orice schemă financiară menită să ajute Ucraina să gestioneze războiul și cheltuielile militare”, a spus Fico duminică, în cadrul unei conferințe de presă televizată.

Premierul slovac a lansat și critici privind sancțiunile UE împotriva Rusiei pentru războiul din Ucraina, afirmând că acestea afectează mai mult Europa.

Anunțul lui Fico vine în contextul în care odată cu venirea sa la putere în 2023, Slovacia a oprit ajutorul militar de stat pentru Ucraina. Premierul slovac are o opinie diferită față de celelalte țări membre UE în privința războiului, afirmând că soluția nu se află pe câmpul de luptă.

În această săptămână, liderii UE au convenit să răspundă „nevoilor financiare urgente” ale Ucrainei pentru următorii doi ani. Totuși, aceștia au amânat aprobarea unui plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro către Kiev.