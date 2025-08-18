Preţurile europene la gaz au scăzut la un nou minim, înainte de summit-ul de la Casa Albă

Preţurile europene la gazul natural au scăzut la un nou minim al anului 2025 înaintea întâlnirii preşedintelui american Donald Trump cu Volodimir Zelenski, notează zf.ro, care citează Bloomberg.

Contractele futures de referinţă şi-au extins declinul după ce piaţa s-a prăbuşit săptămâna trecută, în aşteptarea întrevederii lui Trump cu omologul rus, Vladimir Putin.

Un acord pentru încheierea războiului — oricât de dure ar fi concesiile pentru Ucraina — ar putea relaxa aprovizionarea globală dacă mai multă energie rusească ar ajunge în cele din urmă pe piaţă.

Cine vine la Casa Albă

Trump îl va găzdui pe Zelenski şi pe mai mulţi lideri europeni, inclusiv preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a stabili termenii unui posibil acord de pace discutat cu Putin, Statele Unite urmând să se concentreze pe concesiile teritoriale cerute de Rusia.

După discuţiile cu Putin din Alaska, vineri, preşedintele american a declarat că îl va îndemna pe Zelenski să ajungă rapid la un acord şi le-a spus liderilor că este deschis la o implicare a SUA în oferirea de garanţii de securitate pentru Ucraina.

„Anunţul SUA privind garanţiile de securitate sunt semnificative din punct de vedere diplomatic”

Deşi Europa a lucrat pentru a-şi diversifica sursele de aprovizionare cu gaze după ce Rusia a redus fluxurile prin conducte în urmă cu mai bine de trei ani — importând acum majoritatea livrărilor maritime din ţări îndepărtate precum SUA şi Qatar — traderii mizează pe faptul că o posibilă relaxare a sancţiunilor asupra Rusiei ar putea permite revenirea unei părţi din energia sa pe pieţele globale şi ar putea reduce competiţia pentru transporturile maritime.

„Anunţul SUA privind garanţiile de securitate pentru Ucraina şi informaţiile privind posibila acceptare de către Rusia sunt semnificative din punct de vedere diplomatic”, a declarat Tatiana Mitrova, cercetătoare la Center on Global Energy Policy din cadrul Universităţii Columbia.

O avarie la o uzină din Norvegia ar putea influența prețul gazului

„Însă situaţia rămâne foarte incertă şi, în acest stadiu, nu există semne că summitul din Alaska va schimba în mod semnificativ perspectiva aprovizionării Europei cu gaze.”

Între timp, Norvegia — un alt furnizor important de gaze pentru Europa — a raportat în acest weekend o avarie neplanificată la uzina sa de export LNG din Hammerfest, ceea ce ar putea influenţa preţurile dacă defecţiunea se prelungeşte.

Contractele futures olandeze cu livrare lunară, reperul pentru preţul gazului în Europa, au scăzut cu 1,9%, până la 30,43 € pe megawat-oră la ora 8:26 a.m. la Amsterdam.