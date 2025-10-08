România, printre economiile cu cele mai mari deficite externe din UE, deși blocul comunitar înregistrează un excedent de 81 de miliarde de euro

Uniunea Europeană a înregistrat, în primele șase luni din 2025, un excedent de cont curent de 81 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Eurostat. Asta înseamnă că, la nivelul întregii Uniuni, au intrat mai mulți bani decât au ieșit, datorită exporturilor de bunuri și servicii mai mari decât importurile, chiar dacă exporturile au încetinit pe fondul tarifelor impuse de Statele Unite asupra bunurilor europene.

Tot mai dependentă de importuri

Deși este parte din blocul comunitar, România se află la polul opus, cu un deficit de cont curent de 7,9 miliarde de euro în aceeași perioadă. Cu alte cuvinte, statul a importat mai mult decât a exportat și a avut plăți externe mai mari decât încasările pentru pentru costuri precum dobânzi, dividende, profituri trimise în afara țării sau contribuții către instituțiile europene.

Raportat la dimensiunea economiei, deficitul României reprezintă aproximativ 9% din PIB, ceea ce o plasează printre cele mai vulnerabile economii din Uniunea Europeană, fiind depășită doar de Franța, care a înregistrat un deficit de 11,5 miliarde de euro.

Cum stau alte țări

La nivelul Uniunii Europene, doar 15 state membre au avut balanța externă pe plus, adică au încasat mai mult din relațiile economice cu alte țări decât au plătit. Celelate 12 au fost pe minus.

Cele mai mari încasări nete le-au înregistrat Germania (44,9 miliarde de euro), Irlanda (19,5 miliarde), Spania (14,7 miliarde), Olanda (13,2 miliarde) și Danemarca (12 miliarde).

La polul opus, cele mai mari pierderi externe au fost raportate de Franța (11,5 miliarde de euro), România (7,9 miliarde), Belgia (4,5 miliarde) și Grecia (3,5 miliarde).

Chiar dacă Franța este țara cu cel mai mare deficit extern din Uniunea Europeană, situația sa economică este diferită de cea a României. În cazul Franței, deficitul este rezultatul dimensiunii mari a economiei și al volumului ridicat al importurilor de energie și bunuri industriale, nu al unor probleme economice profunde. Susținută de un sector industrial diversificat, o bază de exporturi competitivă și un nivel ridicat al investițiilor interne, economia franceză rămâne una dintre cele mai solide din UE.

Vecinii României, cu deficite mai mici sau chiar excedente

România are cel mai mare deficit extern și în raport cu țările vecine, dar și cu alte economii din regiune. Țări comparabile, precum Ungaria, au înregistrat un mic excedent (1,4 miliarde de euro), în timp ce Bulgaria a avut un deficit modest (0,8 miliarde de euro), Polonia un deficit de 1,6 miliarde, iar Cehia de 2,6 miliarde.

Leul, tot mai vulnerabil

Deficitul ridicat al României arată că economia locală consumă și importă mai mult decât produce și exportă, iar o parte importantă din bani iese din țară sub formă de plăți pentru importuri, dobânzi și profituri repatriate.

Pe termen lung, un astfel de dezechilibru face ca țara să rămână dependentă de finanțarea externă pentru a acoperi diferența. Economiștii avertizează că, dacă deficitul se menține ridicat, economia României poate deveni și mai vulnerabilă la șocuri externe, iar leul riscă să se deprecieze în continuare.