România, spre o criză economică? Guvernanţii iau în calcul varianta amânării ratelor la bănci

„Există această variantă, nu pot să mint. Există această variantă. Luni se va detalia. Ea a fost discutată şi cu băncile, deşi a ajuns la un acord”, spune la digi24.ro preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, despre varianta amânării ratelor la bănci.

El nu a dat mai multe detalii.

„Important e că am ajuns la un consens, important e că am constatat cu toţii necesitatea şi, repet, cel mai important este că colaborăm şi vorbim despre oportunităţile, nu numai despre necazurile pe care le are România în acest context geopolitic”, afirmă Ciolacu.

El spune că şi programul de şomaj tehnic va fi prelungit.

Totodată, Marcel Ciolacu a amintit de proiectul parlamentarilor social-democraţi ca salariul minim în agricultură să fie de 3.000 de lei, similar cu sectorul construcţiilor.

Liderii coaliţiei de guvernare au analizat, marţi, forma finală a pachetului de măsuri economice şi sociale pregătite pentru protejarea populaţiei şi economiei de efectele crizelor pe care le traversează România. Ei vor prezenta, lunea viitoare, la Palatul Parlamentului aceste măsuri.