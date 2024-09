Romgaz îşi va delista GDR-urile de pe Bursa de Valori de la Londra

„Aprobarea delistării certificatelor globale de depozit emise de The Bank of New York Mellon, admise la listare pe segmentul standard al listei oficiale a Autorităţii de Conduită Financiară a Regatului Unit şi admise la tranzacţionare pe piaţa principală pentru instrumente financiare listate a Bursei de Valori din Londra, fiecare GDR reprezentând 1 acţiune suport emisă de S.N.G.N. Romgaz”, scriu reprezentanţii companiei de stat, citaţi de Ziarul Financiar.

Tot miercuri, acţionarii Romgaz au aprobat majorarea de capital social a Depomureş SA – unde Romgaz deţine 40% din acţiuni – cu suma de 45 de milioane de lei prin emiterea a 4,5 milioane de acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei pe unitate.

Romgaz a raportat pentru primul semestru din 2024 un profit net de 1,8 mliliarde lei, în urcare cu 9% faţă de aceeaşi perioadă din 2023, în timp ce afacerile au scăzut cu 20%, la 3,9 miliarde lei.

Compania este evaluată la 20,5 miliarde de lei.