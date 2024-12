SĂRBĂTORI Energia, un domeniu interzis riscofobilor. Zece evenimente care au modelat sectorul de care are nevoie toată economia. De la tranzacţii majore la lansarea unor proiecte de investiţii mari. Bonus? În toată agitaţia verde, o centrală pe cărbuni a devenit cea mai importantă investiţie finalizată de stat

Energia a fost şi anul acesta un domeniu palpitant. De la tranzacţii majore care indică repoziţionări regionale de care România trebuie să fie mai conştientă, până la proiecte importante, scheme de sprijin şi o vară de infarct, toate au fost prezente în 2024. Anul 2025 nu se anunţă mai prejos, dar pentru moment acestea au fost cele 10 evenimente care au făcut din nou din energie un domeniu fascinant.

Cum se construieşte un campion

Grupul PPC (Public Power Corporation) a încheiat în august un acord pentru a cumpăra portofoliul de generare al energiei verde deţinut de Evryo. Acesta are o valoare aproximativă de 700 de milioane de euro, o capacitate instalată de 629 MW şi include cel mai mare parc eolian din ţară, cel de la Fântânele-Cogealac. Prin această tranzacţie, grecii de la PPC au devenit cel mai mare producător de energie verde din România, după ce anul trecut au preluat toate operaţiunile Enel România. Totodată, evoluţia PPC în regiune ar trebui să fie o lecţie pentru campionii energetici care doar emit pretenţii de jucători regionali, dar sunt lipsiţi de acţiuni concrete în acest sens.

Tranzacţie cu semne de întrebare pe final de an

Compania maghiară de stat MVM şi grupul german E.ON au ajuns la un acord privind preluarea de către MVM a deţinerii de 68% a germanilor la furnizorul român de energie electrică şi gaze naturale E.ON Energie România, potrivit unui anunţ al E.ON pe final de decembrie. Legăturile strânse pe care MVM le are cu Gazprom, dar şi suma plătită de grupul maghiar au ridicat suspiciuni la nivelul autorităţilor locale. Tranzacţia este investigată, semnată, dar deocamdată nu este finalizată.

Se poate şi la stat

Romgaz, cel mai mare pro­ducător de gaze din România, deţinut de statul român, a vrut să obţină 500 mil. euro prin prima emisiune de obligaţiuni corpora­tive din sectorul de gaze naturale şi a atras interes de peste 6 mld. euro. Potrivit informaţiilor ZF, circa 80% din sume au fost plasate de coloşi interna­ţionali de talia Amundi sau Blackrock, restul venind de la investitori locali. Operaţiunea poate deveni un exemplu pentru a finanţa şi alte proiecte de investiţii majore pe care le are România.

Încă un pas pentru Cernavodă 1

Nuclearelectrica şi consorţiul internaţional Candu Energy Inc. o companie AtkinsRéalis, Ansaldo Nucleare, Canadian Commercial Corporation şi Korea Hydro & Nuclear Power Co au semnat ceremonios contractul de Inginerie, Procurare şi Construcţie (EPC) pentru avansarea retehnologizării Unităţii 1 a CNE Cernavodă, în data de 19 decembrie 2024. Valoarea estimată a contractului este de 1,9 miliarde de euro, iar intrarea sa în vigoare este condiţionată de aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor Nuclearelectrica şi de aprobarea Guvernului Canadian. Anunţul echivalează cu intrarea în linie dreaptă a proiectului de retehnologizare a U1 de la Cernavodă, esenţială pentru producţia de energie a României în contextul în care asigură 10% din producţia naţională.

Un nou ajutori de stat pentru verzi

Schema de Contracte pentru Diferenţă (CfD), ajutorul de stat pe care România îl pune la dispoziţia investitorilor în energie eoliană şi solară garantându-le preţul la energie pe 15 ani de zile, şi-a desemnat câştigătorii la finalul acestui an. 21 de parcuri eoliene şi solare au devenit deodată bancabile sau pot deveni ţinte de achiziţie. O singură companie în care statul român este acţionar se află pe această listă unde preţul la energie este garantat chiar de statul român. Este vorba de Electrica. Restul sunt companii poloneze, daneze, din Marea Britanie sau înregistrate în Olanda care îşi vor dezvolta investiţiile sub protecţia preţurilor garantate de România

De la oil & gas, la grup energetic

OMV Petrom (simbol bursier SNP), unicul producător de petrol şi gaze din România şi cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a anunţat la începutul acestui an că va achizitiona de la RNV Infrastructure un pachet de 50% din actiunile Electrocentrale Borzesti, care detine proiecte din surse regenerabile cu o capacitate de aproximativ 1 GW, din care 950 MW eolian si 50 MW fotovoltaic. “Proiectele vor fi dezvoltate, construite si operate in parteneriat cu RNV Infrastructure”, a anunţat compania la BVB. OMV Petrom va achizitiona integral şi Renovatio Asset Management, proprietarul celei mai mari retele de incarcare pentru vehicule electrice din Romania, cu peste 400 de puncte de incarcare şi cu perspective de crestere la aproximativ 650 pana in 2026. În urma acestui parteneriat, OMV Petrom impreuna cu Renovatio întenţionează să investeasca, pana in 2027, aproximativ 1,3 miliarde euro, inclusiv finantare bancara, in surse regenerabile in Romania.

Pas cheie pentru Marea Neagră

OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din sud-estul Europei, operatorul proiectului Neptun Deep, anunţă că Transocean Barents, unitatea mobilă de foraj offshore semi-submersibilă contractată pentru Neptun Deep, a ajuns în noiembrie la Constanţa. „Sosirea platformei marchează un moment crucial în efortul nostru de a dezvolta primul proiect de gaze în zona de apă de mare adâncime din România, împreună cu partenerul nostru Romgaz. Neptun Deep este un proiect strategic pentru România şi UE. Va contribui la independenţa energetică a ţării şi la creşterea economică. Ne concentrăm să ducem la bun sfârşit proiectul în condiţii de siguranţă şi eficienţă, pe măsură ce avansăm spre primele livrări de gaze”, a spus Christina Verchere, CEO-ul OMV Petrom.

Vara care a fript…buzunarele

Vara care a trecut a fost dominată de preşuri record la energie, pe piaţa spot şI pe piaţa de ecilibrare, dar fenomenul a afectat doar economiile din regiune. Perioada a scos în evidenţă mai multe probleme: lipsa majoră de investiţii în prodcuţia de energie, capacitatea slabă de interconectare dintre Austria şi Ungaria, lucru care mai departe afectează toată regiunea prin limitarea exporturilor, dar şi dovada ca piaţa europeană unică de energie nu funcţionează.

Prosumatorul, cel mai puternic investitor în energie

Împreună, prosumatorii au spart pragul de 2.000 MW de capacitate instalată, mai mult decât a livrat restul sistemului energetic în ultimii ani. Datele furnizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) arată că la finalul lunii septembrie România avea 175.663 de prosumatori înregistraţi, cu o putere instalată de aproape 2.142 MW. Aceasta este categoria care a investit cel mai mult în producţia de energie în ultimii ani, o bună parte din investiţii fiind sprijinite de statul român prin fonduri de la programul Casa Verde Fotovoltaice.

Şi totuşi, ceva mişcă

În ultimii zece ani, România a închis centrale pe cărbuni cu o putere netă de 2.700 MW fără ca statul român să pună nimic în loc. Acelaşi stat român, având acest istoric de investiţii deloc măgulitor, a decis în 2022 că până în 2032 va închide toate centralele pe cărbuni. Dar la finalul acestui an, la CE Oltenia s-a terminat retehnologizarea unui grup de 330 MW pe cărbuni la centrala Rovinari, retehnologizare care a durat zece ani şi a costat 100 de milioane de euro. Această punere în funcţiune este foarte importantă, mai ales în prag de iarnă, în contextul unui an secetos, şi dovedeşte importanţa pe care cărbunii încă o au pentru sistemul energetic local. Tot anul acesta, Hidroelectrica a pornit un proiect de retehnologizare major. Începând cu anul 2016, Hidroelectrica a lansat cinci procese de achiziţie pentru retehnolo­gizarea centralei hidroelectrice Vidraru, cauza principală a neatribuirii acestora fiind constituită de neconformitatea ofertelor primite cu cerinţele caietului de sarcini. Procesul a fost reluat iar anul acesta Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a anunţat câştigătorul contractului de 188 de milioane de euro, Electromontaj, în parte­neriat cu Konar Engineering Ltd.