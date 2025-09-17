Scădere – record a producției auto în România – cu 75% mai puține autoturisme produse în august față de iulie

Asociația Constructorilor de Automobile din România publică un raport al producției totale de automobile în România, iar cifrele sunt uluitoare.

Dacă în iulie 2025, în România au fost produse 50.241 de autoturisme (dintre care 23.71 la Dacia Mioveni și 27.170 la Ford Otosan), în august, producția a înregistrat o scădere drastică, de 12.343 de autoturisme, adică aproximativ 75% mai puțin decât în iulie.

Dintre acestea, Dacia Mioveni a produs 5.123 de unități, iar Ford Otosan de la Craiova – 7.130 de unități.

Producția – în scădere, înmatriculările – în urcare

Potrivit aceluiași raport, pe primele opt luni din 2025, producția de automobile se situează la un nivel de 346.800 de unități (din care 185.490 la Dacia și 161.310 la Ford), o scădere de 2,7% față de aceeași perioadă din 2024, respectiv 356.475 de unități.

Înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut în August 2025 cu +51.67% față de aceeași perioadă a anuului trecut și au ajuns la un volum de 15.125 unitati.

În primele 8 luni din 2025, volumul autoturismelor noi înmatriculate se ridică la 95.843 unități, în scădere cu -10% față de aceeași perioadă din 2024, respectiv 106.534 unități.

În ceea ce priveste vehiculele second hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins în august 2025 cifra de 30.330 unități, o creștere de +9.5% față de august 2024.

Pe primele 8 luni din 2025, volumul de autoturisme second hand înmatriculate pentru prima oară în România a atins valoarea de 230.547 unitati, în creștere cu +9.54% față de perioada similară din 2024, respectiv 210.472 unități.

Clasamentul înmatriculărilor de autoturisme noi în primele opt luni ale lui 2025