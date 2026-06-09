Șeful ASML avertizează UE să nu intervină direct în lanțurile de aprovizionare cu cipuri

„Dacă nu ai propriul lanț de aprovizionare, atunci cum intervii (în lanțul de aprovizionare)?”, a declarat Christophe Fouquet, directorul general al producătorului olandez de echipamente pentru cipuri ASML, pentru Financial Times.

Doar aproximativ 1% din vânzările ASML sunt în Europa, comparativ cu aproximativ 80% în Asia. Acest lucru face ca ASML să fie foarte „expusă”, a spus Fouquet, „pentru că activitatea firească este să fii foarte aproape de clientul tău”.

Declarațiile sale au fost făcute la câteva zile după ce UE a prezentat o nouă strategie pentru cipuri. Planul include măsuri de consolidare a industriei europene a semiconductorilor și posibilitatea ca Bruxelles-ul să direcționeze livrările în situații de criză sau deficit.

„Trebuie să ai ce cumpăra”

„Oamenii spun: «să cumpărăm mai întâi european»”, a spus Fouquet, care a devenit șeful ASML în 2024. „Cred că este grozav, dar trebuie să ai ce cumpăra”, a subliniat acesta.

Franța și alte state susțin, de asemenea, introducerea mai multor clauze de tip „cumpărați european” în achizițiile publice, în timp ce criticii afirmă că preferințele europene au un efect redus dacă Europa nu are alternative interne competitive.

Totuși, Europa trebuie să evite și reglementările care împing companiile promițătoare în afara continentului, a subliniat Fouquet.

ASML cere reguli mai simple în Europa

ASML se numără printre companiile europene de tehnologie care cer UE reguli mai simple, mai ales în domeniul inteligenței artificiale. Fouquet a spus că procedurile lungi de autorizare, accesul dificil la capital și regulile UE privind AI sunt obstacole pentru companie.

Fouquet a spus că există în continuare „o tentație prea puternică a Comisiei de a încerca să facă treaba industriei”, referindu-se la planurile de dezvoltare a centrelor de date și a fabricilor de cipuri.

ASML produce echipamente EUV, folosite la fabricarea celor mai avansate cipuri din lume. Compania se extinde lângă sediul său din Veldhoven, în Țările de Jos, și vrea să crească producția celor mai noi echipamente EUV cu 50% în acest an.

Pe lângă creșterea producției, șeful ASML a spus că firma ar putea investi mai mult în sectorul tehnologic european.

După investițiile în compania franceză de inteligență artificială Mistral și în compania germană de optică Zeiss, Fouquet a spus că ASML caută noi oportunități, atât în lanțurile sale tradiționale de aprovizionare, cât și în alte domenii.

„Pe măsură ce compania devine mai bogată, avem, desigur, mai multe mijloace pentru a face acest lucru”, a declarat el.

„Vă pot promite că vom căuta mai multe oportunități de acest fel, pentru că este un lucru bun. În primul rând pentru companie, pentru oameni și, în cele din urmă, pentru Europa”, a mai spus Christophe Fouquet.