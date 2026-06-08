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Investiție masivă în inteligența artificială. O țară alocă 1,5 miliarde de dolari pentru supercomputere și cipuri

Marea Britanie a prezentat, luni, un nou plan în valoare de 1,1 miliarde de lire sterline (1,47 miliarde de dolari) pentru dezvoltarea capacității naționale de calcul în domeniul inteligenței artificiale (IA).
Investiție masivă în inteligența artificială. O țară alocă 1,5 miliarde de dolari pentru supercomputere și cipuri
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
08 iun. 2026, 16:41, Știrile zilei
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Strategia se bazează pe un angajament de 400 de milioane de lire sterline. Acesta a fost anunțat luni de premierul Keir Starmer, la London Tech Week, potrivit Reuters.

Fondurile vor fi folosite pentru achiziționarea de cipuri specializate pentru inteligența artificială. Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de consolidare a capacității de calcul a Marii Britanii.

Guvernul britanic intenționează să pună în funcțiune un supercomputer național pentru inteligență artificială până în 2030. Proiectul este evaluat la 750 de milioane de lire sterline.

Sistemul va utiliza atât cipuri existente, cât și cipuri de nouă generație.

Din bugetul total, 400 de milioane de lire sterline vor fi alocate pentru cipuri de ultimă generație. Alte 150 de milioane de lire sterline vor fi folosite pentru achiziționarea de cipuri de inferență. Acestea vor fi cumpărate în această vară de la companii britanice.

Un fond coordonat de firma americană Playground Global va investi în companii britanice de hardware pentru inteligență artificială. Fondul va beneficia de până la 150 de milioane de lire sterline de la British Business Bank.

Contribuția British Business Bank reprezintă cea mai mare investiție realizată vreodată de instituție într-un singur fond. Playground Global își va deschide în Marea Britanie primul birou din afara Statelor Unite.

Guvernul va lansa și un program de inovare în hardware pentru inteligență artificială. Acesta are o valoare de 120 de milioane de lire sterline. Programul va finanța proiectarea, dezvoltarea și testarea unor cipuri noi.

Alte 45 de milioane de lire sterline vor fi direcționate către dezvoltarea competențelor în domeniu. Astfel, finanțarea totală a guvernului pentru pregătirea specialiștilor din sector va ajunge la 80 de milioane de lire sterline.

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