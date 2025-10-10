Senatul SUA aprobă un buget de apărare de 925 de miliarde de dolari

Senatul american a aprobat un proiect de lege privind bugetul apărării pentru anul fiscal 2026, în valoare de 925 de miliarde de dolari, care include o creștere a asistenței de securitate pentru Ucraina la 500 de milioane de dolari, potrivit New York Times.

Senatul Statelor Unite a votat pe 9 octombrie proiectul de lege privind bugetul apărării pentru anul fiscal 2026, în valoare totală de 925 de miliarde de dolari, cu 100 de milioane mai mult decât varianta adoptată anterior de Camera Reprezentanților.

Documentul extinde sprijinul pentru Ucraina prin Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), un program coordonat de Pentagon care furnizează arme Kievului prin contracte cu companii americane de apărare.

Camera Reprezentanților votase în septembrie o variantă de 890 de miliarde de dolari, care aloca 400 de milioane pentru asistența militară destinată Ucrainei.

Noua lege prevede extinderea sprijinului american până în 2028, confirmând continuitatea susținerii Congresului pentru Kiev.

Printre prevederile esențiale se află o inițiativă condusă de senatorul Chuck Grassley, care permite statelor baltice să împartă lansatoare HIMARS și muniție achiziționate din SUA fără obstacole birocratice, ceea ce complică planurile strategice ale Rusiei.

Proiectul include și Baltic Security Initiative Act, propus de senatorul Dick Durbin, menit să întărească cooperarea de securitate a SUA cu statele baltice, precum și Abducted Ukrainian Children Recovery and Accountability Act, o lege sprijinită de senatorul Amy Klobuchar, care susține eforturile Ucrainei de a identifica și recupera copiii răpiți de Rusia.

Conform bazei de date oficiale Children of War din Ucraina, 19.546 de copii au fost confirmați ca fiind deportați sau forțat relocați în Rusia, teritoriile ocupate sau Belarus de la începutul invaziei, în februarie 2022.