Sfârşitul unei epoci la Bursă: americanii de la Franklin Templeton pleacă de la Fondul Proprietatea

Fondul Proprietatea are o capitalizare de 1,1 mld. lei după o scădere de 41% a preţului acţiunilor de la începutul acestui an. Fondul are active de 2,1 mld. lei.

Compania americană de administrare a investiţiilor Franklin Templeton, admi­Proprietatea din 2009 încoace, a anunţat vineri seară că după o „atentă analiză“ a luat decizia de a nu participa la procesul de selecţie în curs pentru un nou administrator.

Astfel, se încheie epoca Franklin Templeton la FP, perioadă în care americanii enumeră un randament total de 983% pentru acţionari, 1,5 mld. dolari în noi investiţii şi listarea Hidroelectrica.

„Franklin Templeton este deosebit de mândru de succesele obţinute de Fondul Proprietatea sub administrarea noastră şi de rolul esenţial pe care l-a avut în dezvoltarea pieţei de capital din România. Expertiza, dedicarea şi rezilienţa echipei noastre din Bucureşti au fost cruciale în deblocarea unei valori semnificative pentru toate părţile implicate. Deşi nu vom participa la actualul proces de selecţie, rămânem angajaţi în continuarea succesului Fondului şi explorarea oportunităţilor de dezvoltare ulterioară a pieţei de capital din România“, spune Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton România şi manager de portofoliu al Fondului Proprietatea. Manraj Sekhon, CIO al Templeton Global Investments, spune că prin colaborarea pe termen lung dintre Franklin Templeton, în calitate de admi­nistrator al Fondului Proprieta­tea, şi alţi parteneri importanţi, Fondul s-a dovedit a fi o poveste de succes remarcabilă pentru România.