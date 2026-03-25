Sindicaliștii de la BNS anunță că se deschide procedura de faliment la Șantierul Naval Mangalia, Poziția Damen Holding

Potrivit sindicaliștilor de la BNS, care reprezintă angajații de la Șantierul Naval Mangalia care nu și-au primit drepturile salariale de peste 3 luni, în cadrul Adunării Generale a Creditorilor desfășurate miercuri, compania Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al societății.

„În aceste condiții, procedura de reorganizare a eșuat, urmând a fi deschisă procedura de faliment. Intrarea în faliment presupune inventarierea și valorificarea forțată a activelor companiei, în vederea acoperirii datoriilor către creditori”, a transmis BNS.

Olandezii de la Damen Holding dețin 49% din acțiunile șantierului naval Mangalia, pachetul de control, de 51%, fiind deținut de Ministerul Economiei.

„Consecințele acestei decizii sunt extrem de grave pentru angajați. Odată cu radierea societății, contractele individuale de muncă ale salariaților vor înceta, iar aceștia își vor pierde locurile de muncă. Această situație generează un impact social major la nivel local și necesită o atenție urgentă a statului român, în vederea identificării unor soluții pentru protejarea angajaților afectați”, susțin sindicaliștii.

Argumentele Damen

Într-o declarație transmisă presei, Damen Holding își reafirmă angajamentul de a sprijini viitorul șantierului naval Mangalia, ca parte a unui plan echilibrat și corect, explicând de ce nu poate susține planul propus.

„Damen Holding a realizat o analiză detaliată a planului de reorganizare propus de administratorul judiciar al companiei care operează șantierul naval Mangalia. Această evaluare atentă arată că planul propus exclude în totalitate rambursarea investițiilor semnificative și a împrumuturilor acordate de Damen Holding șantierului, atât în prezent, cât și în viitor, ceea ce creează un dezechilibru major și generează prejudicii substanțiale pentru Damen”, arată reprezentanții companiei.

Potrivit oficialilor, este important de menționat că Damen nu va lua decizii care să afecteze interesele sale legitime sau pe cele ale angajaților, partenerilor și celorlalte părți implicate.

„Deși compania rămâne angajată să sprijine viitorul și posibila continuare a activității șantierului naval Mangalia, ținând cont și de situația angajaților acestuia, un astfel de sprijin poate fi oferit doar într-un cadru echitabil, care să reflecte pe deplin contribuțiile tuturor părților implicate”, au declarat oficialii.

„Din păcate, în forma actuală, planul de reorganizare nu îndeplinește aceste criterii, motiv pentru care Damen nu îl poate susține. Cu toate acestea, compania noastră rămâne deschisă dialogului și este disponibilă să colaboreze cu toate părțile interesate pentru a identifica și analiza soluții alternative. Obiectivul nostru este să sprijinim un viitor durabil și sustenabil pentru șantierul naval Mangalia, într-un mod corect pentru toate părțile implicate, inclusiv pentru Damen, care a realizat investiții semnificative de-a lungul anilor”, au transmis oficialii Damen.