SkyTower, cea mai înaltă clădire din Bucureşti, împlineşte 10 ani

Inaugurată în 2012, clădirea SkyTower a devenit un reper al pieţei locale de birouri şi unul dintre motoarele de dezvoltare pentru centrul de afaceri din nordul Bucureştiului. De-a lungul anilor, SkyTower a influenţat dezvoltarea rapidă a sectorului de birouri din zona adiacentă şi a construit o puternică comunitate de afaceri în jurul acestei clădiri iconice.

„SkyTower a fost o idee curajoasă, implementată într-un timp record. Este o construcţie inovatoare, modernă şi sigură, iar aceste atribute au poziţionat SkyTower în topul preferinţelor comunităţii de afaceri pentru spaţii de birouri şi sedii de business. Flexibilitatea, sustenabilitatea, grija constantă pentru nevoile chiriaşilor noştri şi utilizarea tehnologiilor inovatoare au fost principalele obiective în ultimii 10 ani. Astfel, am devenit o clădire iconică nu doar pentru Bucureşti, ci pentru întreaga ţară. Capacitatea noastră de transformare, adaptare, de investiţii şi dezvoltare continuă a fost crucială pentru a deveni clădirea de birouri emblematică din România şi vom continua pentru ca SkyTower să fie în continuare un simbol. Strategia noastră se bazează pe un răspuns rapid la dinamica pieţei de birouri şi la schimbarea nevoilor chiriaşilor,” a declarat Karl-Maria Pfeffer, CEO, RPHI.

Referitor la tendinţele pieţei de birouri, reprezentatul RPHI apreciază că în perioada următoare clădirile premium vor alimenta cererea pieţei, companiile urmărind standarde tehnice, de calitate şi confort ridicate. În timp ce noul context de piaţă va dicta chirii mai mari, birourile locale îşi vor continua transformarea în hub-uri sociale, companiile mutând accentul de la criteriul preţ la cel de calitate.

„Pandemia a accelerat anumite tendinţe. Transformarea birourilor în spaţii de lucru relaxante, cu accent pe socializare, este o tendinţă de piaţă pe termen lung. De asemenea, clădirile de birouri sustenabile, cu certificări de siguranţă, de clasa A vor fi în centrul atenţiei în următorul deceniu. Acesta va fi un criteriu de decizie foarte important pentru alegerea unei clădiri de birouri. În acest sens, SkyTower deţine toate aceste certificări relevante,” a adăugat Pfeffer.

Clădirea SkyTower are peste 2.000 de rezidenţi, cu o suprafaţă totală închiriabilă de 40.450 de metri pătraţi şi o distribuţie medie de 1.157,70 metri pătraţi închiriabili per etaj. Chiriaşii provin din diverse industrii, de la IT, energie, banking, farma sau asigurări, la cosmetice şi design interior.

RPHI se angajează să-şi continue planurile de investiţii în România, cu accent pe dezvoltarea portofoliului actual de clădiri de birouri (SkyTower şi FCC Office Building).