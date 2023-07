Solistul trupei Stereophonics nu vrea ca AI să compună melodii: ,,cred că arta ar trebui să vină de la oameni"

Solistul trupei Stereophonics, Kelly Jones, a criticat folosirea inteligenţei artificiale (AI) pentru a ajuta la crearea muzicii. Cântăreţul în vârstă de 49 de ani a spus că “arta ar trebui să vină de la oameni” în contextul utilizării crescute a AI în industria muzicală.

Jones a vorbit într-un interviu la Times Radio la Festivalul Latitude despre inteligenţa artificială, potrivit BBC.

,,Nu sunt împotriva progresului tehnologic şi a modului în care evoluează lucrurile, dar cred că arta ar trebui să vină de la oameni”, a spus el.

"Cred că arta a fost întotdeauna expresia cuiva, o expresie reală a unei persoane din inimă, din mintea ei. Dacă începi o idee, dar apoi un computer o termină, e OK, dar e doar despre algoritmi atunci”.

Jones a adăugat: "Nu sunt chiar interesat de 10 compozitori la o piesă. E ca şi cum ai face o pictură, ai 10 pictori care aruncă vopsea pe un pânză şi te întrebi al cui mai e tabloul?”.

Jones, care şi-a înfiinţat noua trupă cu Patty Lynn de la The Wind And The Wave, a spus că de când cu Brexitul şi pandemia, Marea Britanie nu mai e ca pe vremea trupelor emblematice Queen şi The Beatles, ci a devenit un loc dificil pentru a face bani din muzica: ,,E un fel de coşmar cu… Brexit şi toate chestiile astea. Nu e uşor să trăieşti din asta dacă eşti un copil nou care iese pe stradă, ‘hai să ne urcăm într-o dubiţă şi să înfiinţăm o trupă muzicală - e destul de greu”.

Din 13 iulie 2023, Hollywoodul a intrat în grevă. Şi-au oprit ctivitatea proximativ 65.000 de actori reprezentaţi de sindicatul Screen Actors Guild - Federaţia Americană a Artiştilor de Televiziune şi Radio.

Producătorii şi directorii companiilor cinematografice propuneau scanarea chipurilor actorilor şi plata lor pentru o singură zi de muncă. Scanările cu chipurile actorilor ar urma să fie utilizate pe termen nedefinit în viitoarele filme.