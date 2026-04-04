S&P a reconfirmat ratingul suveran al României și menține perspectiva negativă

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, decizia reconfirmă încadrarea României în categoria recomandată investițiilor și reflectă continuarea eforturilor autorităților de consolidare fiscală, în contextul unor provocări economice interne și externe.

„Reconfirmarea ratingului suveran al României evidențiază încrederea agențiilor internaționale în capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală și de a menține stabilitatea macroeconomică. Prioritatea noastră rămâne reducerea sustenabilă a deficitului bugetar, continuarea reformelor structurale și valorificarea investițiilor finanțate din fonduri europene, pentru a consolida încrederea investitorilor și a susține creșterea economică pe termen mediu”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Conform evaluării agenției, deficitul bugetar este estimat să se reducă la 6,5% din PIB în 2026 și la 5,5% din PIB în 2027, față de 7,7% în 2025, pe fondul măsurilor de ajustare fiscală deja implementate. Totodată, investițiile finanțate din fonduri europene continuă să reprezinte un factor important de susținere a creșterii economice.

Creștere economică moderată

Raportul evidențiază faptul că economia României traversează o perioadă de creștere moderată, cu un avans estimat de 0,25% în 2026, urmând ca ritmul de creștere să se îmbunătățească în perioada 2027–2029, până la o medie de aproximativ 2,5%, conform reprezentanților ministerului.

În același timp, agenția subliniază existența unor riscuri, inclusiv cele legate de evoluțiile din piețele energetice internaționale, presiunile inflaționiste și necesitatea continuării reformelor structurale, în special în domeniul colectării veniturilor bugetare.

Analiza S&P evidențiază, de asemenea, avantajele strategice ale României, cum ar fi dependența redusă de importurile de energie (aproximativ 30%), una dintre cele mai mici din Uniunea Europeană. Acest factor oferă un grad de protecție împotriva volatilității prețurilor la resurse cauzate de conflictele geopolitice internaționale.

Perspectiva negativă reflectă, în principal, riscurile asociate implementării măsurilor de consolidare fiscală și evoluțiilor economice externe.

Potrivit agenției, o eventuală îmbunătățire a perspectivelor ar putea avea loc în condițiile reducerii semnificative a deficitelor și relansării creșterii economice.