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Statele Unite, îngrijorate că un echipament ASML pentru cipuri ar fi ajuns în China

Gigantul olandez ASML, cel mai important producător mondial de echipamente pentru fabricarea cipurilor, se confruntă cu presiuni din partea administrației Trump.
Statele Unite, îngrijorate că un echipament ASML pentru cipuri ar fi ajuns în China
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
19 iun. 2026, 11:16, Economic
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Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a transmis companiei ASML că Washingtonul este îngrijorat că una dintre cele mai avansate mașini ale sale pentru fabricarea cipurilor ar fi putut ajunge în China, cu încălcarea restricțiilor la export impuse sub conducerea SUA, a relatat joi Bloomberg.

Potrivit Bloomberg, Lutnick le-a transmis conducerii ASML, în mai multe întâlniri, îngrijorările Washingtonului privind echipamentele EUV ale companiei. Acestea folosesc litografia cu ultraviolete extreme și sunt esențiale pentru producerea celor mai avansate cipuri.

ASML nu a livrat niciodată o mașină EUV în China și nu a livrat în China nicio componentă, niciun modul sau echipament special conceput pentru a fi folosit într-o mașină EUV”, a transmis compania pentru Reuters, într-un comunicat trimis prin e-mail.

În aprilie, Washingtonul a propus o lege care le-ar cere aliaților SUA să își alinieze controalele la export cu cele americane, pentru a limita capacitatea Chinei de a produce semiconductori avansați. Echipamentele ASML sunt menționate în proiectul legislativ.

ASML a precizat că a respins acuzațiile privind nerespectarea controalelor la export referitoare la China. Compania a adăugat că și-a adaptat constant activitatea la schimbările din regimul controalelor la export, pentru a respecta noile reguli.

Reuters a relatat în decembrie că oameni de știință chinezi au dezvoltat un prototip de mașină EUV, construit de o echipă de foști ingineri ai ASML. Efortul a fost descris drept versiunea Chinei a Proiectului Manhattan.

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