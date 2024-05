Storia: Braşov, în topul oraşelor cu cele mai mari creşteri ale preţurilor la apartamentele vechi

Preţurile apartamentelor vechi din Braşov au crescut accelerat în luna aprilie, cu 21% an/an, ajungând la o medie de 1.930 euro/metru pătrat, în timp ce preţul mediu de cerere pentru apartamentele noi a ajuns la 2.053 euro/metru pătrat, cu 8% mai ridicat decât cel din aprilie 2023, conform celor mai recente date de pe Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX.

La nivelul Capitalei, preţurile apartamentelor vechi au crescut cu 15% an/an, ajungând la o medie de 1.856 euro/metru pătrat, în timp ce preţul mediu solicitat pentru vânzarea unui apartament nou a fost de 1.835 euro/metru pătrat, un preţ cu 16% mai ridicat faţă de aceeaşi lună a anului anterior şi cu 1% mai mare faţă de luna martie 2024.

Raportat la nivelul întregii ţări, preţurile apartamentelor au înregistrat în aprilie o creştere de 14% comparativ cu luna aprilie a anului trecut. Astfel, preţul mediu solicitat pentru vânzarea apartamentelor noi şi vechi a ajuns la 1.904 euro/metru pătrat, mai arată datele de pe Storia.

În ceea ce priveşte numărul de tranzacţii imobiliare realizate la nivel naţional în aprilie, acesta a crescut cu aproape 50% comparativ cu luna similară a anului trecut, la peste 15.000 de tranzacţii, depăşind totodată nivelul din ultimii trei ani.

În Bucureşti, numărul de tranzacţii a înregistrat o creştere cu 64%, la aproape 4.700 de tranzacţii, în timp ce în judeţul Ilfov s-au înregistrat peste 850 de tranzacţii, în creştere cu 140%. Ambele creşteri sunt mult peste media naţională.

Dintre principalele judeţe ale ţării, cele mai mari creşteri au fost raportate în Iaşi, acolo unde numărul tranzacţiilor aproape s-a dublat (plus 92%, 730 tranzacţii). Creşteri puternice au bifat şi Braşov (plus 22%, peste 800 de tranzacţii), Cluj (plus 32%, peste 800 de tranzacţii) sau Timiş (plus 32%, aproape 900 de tranzacţii).

În primele patru luni din 2024, pe piaţa imobiliară din România au avut loc aproape 54.000 de tranzacţii, în creştere cu 26% comparativ cu perioada ianuarie - aprilie 2023.

În Bucureşti au fost raportate peste 16.600 de tranzacţii, corespunzătoare unei creşteri de aproape 28%, în timp ce în Ilfov creşterea a fost mai temperată, cu aproape 7%, la aproape 2.800 de tranzacţii.

Oraşul Iaşi a înregistrat o creştere cu 130% a numărului de tranzacţii pentru primele patru luni ale anului, un record în rândul principalelor judeţe ale ţării.

Aici au fost înregistrate în total peste 3.800 de tranzacţii.

Au fost înregistrate creşteri şi în alte judeţe mari ale ţării precum Cluj (plus 21%, peste 3000 de tranzacţii) sau Timiş (plus 26%, peste 3400 de tranzacţii), în timp ce în Braşov numărul de tranzacţii a rămas relativ constant (minus 0,5%, aproape 2900 de tranzacţii).