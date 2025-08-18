Prima pagină » Comunicate » 31.500 de lei pe lună, venitul minim necesar pentru a închiria o locuință de lux în România

31.500 de lei pe lună, venitul minim necesar pentru a închiria o locuință de lux în România

Închirierea unei locuințe de lux în România necesită un venit lunar de minim 31.500 de lei și depășește 44.000 de lei pentru proprietățile din București, în cazul în care chiriașul alocă 30% din venit pentru plata chiriei.
Mediafax
18 aug. 2025, 13:09, Comunicate

În mod uzual, pe piața imobiliară nu există un prag predefinit de preț pentru identificarea proprietăților de lux, întrucât prețurile de vânzare și chiriile au valori care variază în timp în funcție de numeroși factori, inclusiv pe baza raportului dintre cerere și ofertă.

Din acest motiv, specialiștii de pe piața imobiliară consideră că piața locuințelor de lux este formată din cele mai scumpe 5% dintre proprietățile imobiliare disponibile la vânzare sau la închiriere, care se adresează astfel unui public specific. Prin urmare, prețul mediu al proprietăților sau chiriilor din acest segment este considerat prețul sau chiria unei locuințe de lux la momentul respectiv.

