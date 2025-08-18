31.500 de lei pe lună, venitul minim necesar pentru a închiria o locuință de lux în România

În mod uzual, pe piața imobiliară nu există un prag predefinit de preț pentru identificarea proprietăților de lux, întrucât prețurile de vânzare și chiriile au valori care variază în timp în funcție de numeroși factori, inclusiv pe baza raportului dintre cerere și ofertă.

Din acest motiv, specialiștii de pe piața imobiliară consideră că piața locuințelor de lux este formată din cele mai scumpe 5% dintre proprietățile imobiliare disponibile la vânzare sau la închiriere, care se adresează astfel unui public specific. Prin urmare, prețul mediu al proprietăților sau chiriilor din acest segment este considerat prețul sau chiria unei locuințe de lux la momentul respectiv.

