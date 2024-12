Swiss Capital, cel mai mare broker de la Bursa de Valori Bucureşti, crede că acţiunile dezvoltatorului One United sunt printre cele mai subevaluate din BET şi oferă un preţ ţintă de 0,72 lei, plus 71% faţă de cel de acum, şi recomandarea de “strong buy”

Swiss Capital, cea mai mare casă de brokeraj de la Bursa de Valori Bucureşti, cu tranzacţii intermediate anul acesta de 7,1 miliarde de lei, adică o cotă de piaţă de 22%, are o recomandare de “strong buy” pentru acţiunile dezvoltatorului imobiliar One United Properties (ONE) şi un preţ ţintă - estimat a fi atins în următoarele 12 luni – de 0,72 lei, plus 71% faţă de cel de tranzacţionare de acum.

Într-un raport către investitori, în care notează despre ONE că este “extrem de subevaluat, cu un impuls puternic în perspectivă”, analiştii de la Swiss Capital scriu că la preţul pieţei, ONE se tranzacţionează la 4,5x EBITDA pentru 2024 şi 4,9x profit pe acţiune, cu mult sub mediana companiilor similare, cu discount-uri de 4% respectiv, 39%.

“Considerăm că aceasta este o oportunitate rară, la preţ redus, care merită să fie valorificată. ONE combină capacităţi puternice de execuţie, evaluări atractive şi o linie de creştere robustă cu o dinamică favorabilă a pieţei. Sprijinită de o bază funciară extinsă şi de o expansiune comercială diversificată, ONE este bine poziţionată pentru a oferi investitorilor o valoare constantă pe termen lung”, scriu analiştii.

ONE are o capitalizare bursieră de 2,2 mld. lei. De la începutul lui 2024 acţiunile companiei la care Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu au câte 25,1% au minus 46%.

“2024 va fi un an de acumulare strategică, pregătind terenul pentru un val de livrări revoluţionare care va începe în 2025. Ne aşteptăm ca profitul ONE să crească cu 5% în ritm anual până la 472 milioane lei în 2024 şi cu 34% în ritm anual până la 634 milioane lei în 2025, datorită vânzărilor anterioare şi finalizării proiectelor”, scrie Swiss Capital.

Fluxul de numerar operaţional va deveni pozitiv începând cu 2025, deoarece livrările de unităţi pre-vândute vor genera intrări semnificative de numerar şi vor reduce stocurile. Această creştere va adânci şi mai mult reducerile la care se tranzacţionează în prezent acţiunile în raport cu emitenţi similari, cu multipli ai EBITDA şi EPS pentru anul fiscal 2025 de 3,6x respectiv, 3,7x, ceea ce implică reduceri de 4 6% şi 51% faţă de mediană.

“Pentru 2024, estimăm că profitul net al companiei va creşte cu 5% faţă de anul precedent, ajungând la 472 milioane lei, din care 209 milioane RON provin din câştiguri din investiţii imobiliare, generate de veniturile din chirii de la One Verdi Park, One Floreasca Vista, One Technology District şi One Mondrian. Se preconizează că vânzările nete rezidenţiale vor creşte cu 3 % faţă de anul precedent, până la 424 milioane lei, susţinute de dinamica puternică a pre-vânzărilor şi de progresul construcţiilor la One High District şi One Lake District Phase 1. Se preconizează că marja netă rezidenţială se va îmbunătăţi cu 7 puncte procentuale în ritm anual, ajungând la 3 %, datorită finalizării apropiate a opt proiecte”.

Alte comentarii din analiza Swiss Capital: