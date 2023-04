Rubla continuă să-şi piardă din valoare, iar locuitorii din Sankt Petersburg se grăbesc să cumpere dolari şi euro.

Acest lucru a fost susţinut de media independentă din Belarus, Nexta, publicând şi un scurt videoclip pe Twitter care arată zeci de oameni stând la coadă în faţa unui birou de schimb valutar.

La Bursa de Valori din Moscova, euro s-a tranzacţionat astăzi la peste 90 de ruble, în timp ce dolarul la peste 82 de ruble, valori care nu au mai fost înregistrate de aproximativ un an.

Rubla rusă s-a slăbit pe parcursul săptămânii, dar autorităţile ruse încearcă să evite panica şi spun că rata se va stabiliza în curând pe seama creşterii preţului petrolului.

