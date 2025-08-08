Prima pagină » Economic » Curs valutar 8 august 2025. Euro continuă să scadă, aurul crește

Curs valutar 8 august 2025. Euro continuă să scadă, aurul crește

Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru vineri, 8 august 2025. Leul românesc s-a apreciat din nou în fața monedei europene. Aurul, dolarul, lira sterlină și francul elvețian au fost mai scumpe.   
Maria Miron
08 aug. 2025, Economic

Moneda europeană își încheie săptămâna în scădere, fiind cotată de BNR la 5,0711 lei. Dolarul american a urcat la 4,3561 lei, iar francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 5,3913 lei, respectiv 5,8585 lei.

Gramul de aur a fost mai scump cu mai mult de 4 lei, fiind evaluat la 476,2885 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9511 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0711
Dolarul SUA USD 4,3561
Francul elvețian CHF 5,3913
Lira sterlină GPB 5,8585
Gramul de aur XAU 476,2885
Dolarul australian AUD 2,8417
Dolarul canadian CAD 3,1727
Coroana cehă CZK 0,2076
Coroana daneză DKK 0,6795
Lira egipteană EGP 0,0898
100 Forinți maghiari HUF 1,2806
100 Yeni japonezi JPY 2,9499
Leul moldovenesc MDL 0,2582
Coroana norvegiană NOK 0,4255
Zlotul polonez PLN 1,1930
Coroana suedeză SEK 0,4540
Lira turcească TRY 0,1069
Rubla rusească RUB 0,0548
Leva bulgărească BGN 2,5929
Randalul sud-african ZAR 0,2458
Realul brazilian BRL 0,8043
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6064
Rupia indiană INR 0,0497
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3132
Peso-ul mexican MXN 0,2342
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5950
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1053
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1860
Bahtul thailandez THB 0,1347
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5549
100 Rupii indoneziene IDR 0,0267
Shekelul israelian ILS 1,2676
100 Coroane islandeze ISK 3,5512
Ringgitul malaysian MIR 1,0266
Peso-ul filipinez PHP 0,0765
Dolarul singaporez SGD 3,3907
DST XDR 5,9511

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.