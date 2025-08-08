Curs valutar 8 august 2025. Euro continuă să scadă, aurul crește

Moneda europeană își încheie săptămâna în scădere, fiind cotată de BNR la 5,0711 lei. Dolarul american a urcat la 4,3561 lei, iar francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 5,3913 lei, respectiv 5,8585 lei.

Gramul de aur a fost mai scump cu mai mult de 4 lei, fiind evaluat la 476,2885 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9511 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0711 Dolarul SUA USD 4,3561 Francul elvețian CHF 5,3913 Lira sterlină GPB 5,8585 Gramul de aur XAU 476,2885 Dolarul australian AUD 2,8417 Dolarul canadian CAD 3,1727 Coroana cehă CZK 0,2076 Coroana daneză DKK 0,6795 Lira egipteană EGP 0,0898 100 Forinți maghiari HUF 1,2806 100 Yeni japonezi JPY 2,9499 Leul moldovenesc MDL 0,2582 Coroana norvegiană NOK 0,4255 Zlotul polonez PLN 1,1930 Coroana suedeză SEK 0,4540 Lira turcească TRY 0,1069 Rubla rusească RUB 0,0548 Leva bulgărească BGN 2,5929 Randalul sud-african ZAR 0,2458 Realul brazilian BRL 0,8043 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6064 Rupia indiană INR 0,0497 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3132 Peso-ul mexican MXN 0,2342 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5950 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1053 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1860 Bahtul thailandez THB 0,1347 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5549 100 Rupii indoneziene IDR 0,0267 Shekelul israelian ILS 1,2676 100 Coroane islandeze ISK 3,5512 Ringgitul malaysian MIR 1,0266 Peso-ul filipinez PHP 0,0765 Dolarul singaporez SGD 3,3907 DST XDR 5,9511

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.