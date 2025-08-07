Curs valutar 7 august 2025. Euro și aurul continuă să scadă

Moneda europeană a scăzut din nou, fiind cotată de BNR la 5,0736 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat și ele până la 4,3461 lei, respectiv 5,3897 lei și 5,8110 lei.

Gramul de aur a fost mai ieftin cu peste 1 leu, fiind evaluat la 471,9649 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9415 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0736 Dolarul SUA USD 4,3461 Francul elvețian CHF 5,3897 Lira sterlină GPB 5,8110 Gramul de aur XAU 471,9649 Dolarul australian AUD 2,8369 Dolarul canadian CAD 3,1656 Coroana cehă CZK 0,2068 Coroana daneză DKK 0,6799 Lira egipteană EGP 0,0895 100 Forinți maghiari HUF 1,2791 100 Yeni japonezi JPY 2,9504 Leul moldovenesc MDL 0,2580 Coroana norvegiană NOK 0,4261 Zlotul polonez PLN 1,1911 Coroana suedeză SEK 0,4528 Lira turcească TRY 0,1066 Rubla rusească RUB 0,0548 Leva bulgărească BGN 2,5941 Randalul sud-african ZAR 0,2451 Realul brazilian BRL 0,7960 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6055 Rupia indiană INR 0,0495 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3148 Peso-ul mexican MXN 0,2337 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5874 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1049 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1833 Bahtul thailandez THB 0,1345 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5537 100 Rupii indoneziene IDR 0,0268 Shekelul israelian ILS 1,2696 100 Coroane islandeze ISK 3,5529 Ringgitul malaysian MIR 1,0265 Peso-ul filipinez PHP 0,0760 Dolarul singaporez SGD 3,3860 DST XDR 5,9415

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.