Curs valutar 7 august 2025. Euro și aurul continuă să scadă

Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru joi, 7 august 2025. Leul românesc s-a apreciat din nou în fața monedei europene, iar aurul a fost mai ieftin.  
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
07 aug. 2025, 13:23, Economic

Moneda europeană a scăzut din nou, fiind cotată de BNR la 5,0736 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat și ele până la 4,3461 lei, respectiv 5,3897 lei și 5,8110 lei.

Gramul de aur a fost mai ieftin cu peste 1 leu, fiind evaluat la 471,9649 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9415 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0736
Dolarul SUA USD 4,3461
Francul elvețian CHF 5,3897
Lira sterlină GPB 5,8110
Gramul de aur XAU 471,9649
Dolarul australian AUD 2,8369
Dolarul canadian CAD 3,1656
Coroana cehă CZK 0,2068
Coroana daneză DKK 0,6799
Lira egipteană EGP 0,0895
100 Forinți maghiari HUF 1,2791
100 Yeni japonezi JPY 2,9504
Leul moldovenesc MDL 0,2580
Coroana norvegiană NOK 0,4261
Zlotul polonez PLN 1,1911
Coroana suedeză SEK 0,4528
Lira turcească TRY 0,1066
Rubla rusească RUB 0,0548
Leva bulgărească BGN 2,5941
Randalul sud-african ZAR 0,2451
Realul brazilian BRL 0,7960
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6055
Rupia indiană INR 0,0495
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3148
Peso-ul mexican MXN 0,2337
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5874
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1049
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1833
Bahtul thailandez THB 0,1345
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5537
100 Rupii indoneziene IDR 0,0268
Shekelul israelian ILS 1,2696
100 Coroane islandeze ISK 3,5529
Ringgitul malaysian MIR 1,0265
Peso-ul filipinez PHP 0,0760
Dolarul singaporez SGD 3,3860
DST XDR 5,9415

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.