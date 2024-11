Tesla Model 3 şi Tesla Model Y, cele mai vândute autoturisme 100% electrice în octombrie

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile anunţă că, după evoluţia importantă a lunilor anterioare, octombrie 2024 vine cu o scădere de doar -0.07% a înmatriculărilor de autovehicule noi faţă de luna octombrie a anului 2023 şi cu o creştere de +29.6% faţă de luna septembrie 2024.

Autoturismele (care reprezintă aproximativ 84% din total piaţă) au înregistrat, în luna octombrie 2024, un volum de 11.464 unităţi, cu 1.6% mai mult faţă de luna similară din 2023, fiind de menţionat că pe întreg anul 2024 înmatriculările de autoturisme noi sunt în creştere cu +3.6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna octombrie a acestui an, motorizările pe benzină plus mild hybrid benzină înregistrează o creştere de +2% faţă de perioada similară din 2023, ajungând, astfel, la o pondere de 62%. În ceea ce priveşte autoturismele echipate cu motoare diesel, plus mild hybrid diesel, acestea înregistrează o scădere de -3.5% şi deţin o cotă de 11.2% din total.

Pe de altă parte, autoturismele “electrificate“, respectiv cele electrice (100% şi hibride plug-in), precum şi cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă) deţin în a X-a lună a anului 2024, o cotă de piaţă de 26.8%, care depăşeşte cu 15.6 p.p. cota deţinută de motoarele diesel (nota: categoria diesel include şi motorizările mild hybrid diesel).

Autoturismele full electrice deţin o cotă de 4.9% din piaţă, în luna octombrie a anului 2024, faţă de octombrie 2023, când reprezentau 10%, în timp ce autoturismele plug-in hybrid deţin o cotă de piaţă de 5%, faţă de octombrie 2023, când reprezentau 4.3%.

În luna octombrie 2024 primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model 3, cu 109 unităţi şi o creştere de +54% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, Tesla Model Y cu 51 unităţi şi o scădere de -63% şi Hyundai Kona cu 41 unităţi.

În ceea ce priveşte autoturismele Plug-in, top 3 modele din luna octombrie 2024 este condus de: Ford Kuga cu 62 unităţi şi o creştere de +14.8%, urmat de Hyundai Tucson cu 61 unităţi şi o crestere de 74% si BMW X1 cu 30 unităţi.

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3 al lunii octombrie 2024 Toyota RAV4 cu 299 unităţi, în creştere cu +97% faţă de octombrie 2023, urmat de Toyota Corolla cu 235 unităţi şi Dacia Duster cu 208 unităţi. În ceea ce priveşte autoturismele Plug-in, top 3 modele din luna octombrie 2024 este condus de: Ford Kuga cu 62 unităţi şi o creştere de +14.8%, urmat de Hyundai Tucson cu 61 unităţi şi o crestere de 74% si BMW X1 cu 30 unităţi.