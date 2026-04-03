Tezaur 2026: Ministerul Finanțelor lansează noi titluri de stat. Iată dobânzile oferite

Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 6 aprilie – 8 mai 2026, o nouă ediție a programului TEZAUR, prin care populația poate investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani, la dobânzi anuale neimpozabile de 6,50%, 7,00% și, respectiv, 7,50%.

Ministerul Finanțelor evidențiază interesul ridicat al populației pentru acest instrument de economisire, arătând că, numai în primul trimestru al anului 2026, subscrierile în cadrul programului au depășit 7,75 miliarde de lei, mai exact 7.750.234.269 de lei.

Titlurile de stat pot fi cumpărate între 6 aprilie și 6 mai 2026 prin platforma Ghișeul.ro. De asemenea, între 6 aprilie și 7 mai 2026, subscrierile online sunt disponibile și pentru persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV), pentru emisiunile lansate prin unitățile Trezoreriei Statului.

În același interval, investitorii pot deschide online un cont de subscriere la o unitate a Trezoreriei Statului, pot subscrie titluri de stat TEZAUR și pot efectua viramente din contul de subscriere către un cont bancar.

Totodată, în perioada 6 aprilie – 8 mai 2026, titlurile pot fi achiziționate de la sediile unităților Trezoreriei Statului. Prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale Poșta Română, subscrierile se pot face între 6 aprilie și 7 mai 2026 în mediul urban și între 6 aprilie și 6 mai 2026 în mediul rural.

Ministerul Finanțelor subliniază că avantajele Programului TEZAUR includ neimpozitarea veniturilor, plata anuală a dobânzii, posibilitatea transferului titlurilor și răscumpărarea anticipată. În plus, investitorii pot efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni și le pot anula în perioada de subscriere, pe baza unei cereri.

Cine este eligibil

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit 18 ani la data subscrierii. Fondurile atrase de Ministerul Finanțelor prin aceste emisiuni vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și eventualele modificări ale acestuia sunt publicate în secțiunea dedicată titlurilor de stat, precum și pe website-ul Poștei Române.

Ministerul reamintește că, începând din martie 2025, cetățenii care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit pot cumpăra online titluri de stat TEZAUR.

Pentru investitorii care doresc transferul rapid al fondurilor din contul de subscriere TEZAUR în contul bancar personal, instituția a pregătit un ghid dedicat. Procedura presupune completarea formularului „Ordin de plată multiplu electronic” (OPME), disponibil pe site-ul Ministerului Finanțelor, în secțiunea Tezaur Online, document care trebuie deschis cu Adobe Acrobat Reader, completat cu datele de identificare și IBAN-ul beneficiarului, validat, salvat și încărcat ulterior în contul SPV.

Conform ministerului, comisionul aferent transferului este de 0,51 lei pentru sume de până la 50.000 de lei și de 6 lei pentru sume mai mari.