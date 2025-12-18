Prima pagină » Economic » Un angajat al Vestmoldtransgaz, controlat de Transgaz, este blocat în Ucraina după ce podul de peste Nistru a fost atacat cu drone. Situația infrastructurii de gaze

Atacul cu drone asupra podului de peste Nistru, pe terioriul ucrainean, aproape de granița cu Republica Moldova, a blocat circulația între cele două țări.
Mădălina Prundea
18 dec. 2025, 19:03, Economic

Atacul cu drone s-a produs, în jurul orei 16:00, în zona Maiak-Palanca din Ucraina, aproape de granița cu Republica Moldova, și în urma acestuia circulația pe pod a fost întreruptă, iar zona a fost izolată pentru evaluarea situației și prevenirea riscurilor suplimentare, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră.

În urma atacului, un angajat al Vestmoldtransgaz, controlat de Transgaz, a rămas blocat în Ucraina.

Vestmoldtransgaz este operatorul e sistem și transport al gazelor naturale din Republilica Moldova.

„Angajatul VMTG ( preluat de la MTG ) care supraveghează Punctul de interconectare Grebenike nu a putut trece în RM și a rasmas în UKR până la deblocarea punctului  vamal Palanca”, au anunșat oficialii.

Situația este urmărită de conducerea Transgaz, conform informațiilor Mediafax.

Potrivit oficialilor Transgaz, infrastructura de gaze ( transonul transbalcanic ) este amplasată la distanță de aprox 30 kilometri și nu este afectată.

Vestmoldtransgaz, preluat de la Gazprom

După ce a obținut licența de operare în Republica Moldova și a operat gazoductul Ungheni – Chișinău între 2021 până în 2023, Vestmoldtransgaz – care este certificată pe modelul separării proprietății – a reușit să preia de la Moldovatransgaz SRL, controlată de gigantul Gazprom, care își pierduse licența, activitatea de operare, exploatare, dispecerizare și transport a gazelor naturale din Republica Moldova, contract care a fost aprobat de către Autoritatea Națională de Reglemementare Energetică din Republica Moldova.

Mai concret, Vestmoldtransgaz S.R.L. a fost fondată în 2014 prin Hotărâre a Guvermului Republicii Moldova, sub forma Întreprinderii de Stat Vestmoldtransgaz. În martie 2018 compania, în calitate de complex patrimonial unic, este achiziționată de către compania fiică a SNTGN Transgaz din Moldova – Eurotransgaz S.R.L. La 13 septembrie 2018, Vestmoldtransgaz obține Licența Seria AC nr. 001338 reperfectată, pentru genul de activitate – transportul gazelor naturale.

Începând cu 19 septembrie 2023, Vestmoldtransgaz preia gestionarea sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova de la Moldovatransgaz , printr-un contract de locațiune pe cinci ani, în urma deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale și a aprobării ANRE. Această schimbare face parte din procesul de liberalizare și transparentizare a pieței de gaze, conform cerințelor legislative europene, potrivit oficialilor moldoveni.

