Un diamant extrem de rar a fost descoperit în Rusia. Este al doilea diamant rar găsit în regiune în 2026

Un diamant de calitate superioară, de 56 de carate, a fost găsit la zăcământul Vladimir Grib din districtul Mezensky din regiunea Arhanghelsk, potrivit TASS. Compania AGD Diamonds a anunțat pentru publicația rusă că este al doilea cel mai mare cristal descoperit în 2026 în regiune.

„Un diamant de calitate superioară, de 56 de carate, cu dimensiunile de 23,7 x 22,7 x 16,4 mm, a fost extras la Uzina de Minerit și Prelucrare Vladimir Grib. Acesta este al doilea diamant excepțional de mare (+50 de carate) extras în 2026 și al 53-lea diamant unic, excepțional de mare, extras la zăcământul Vladimir Grib de la începutul mineritului comercial”, a transmis compania.

Precedenta descoperire a avut loc pe 13 februarie. Zăcământul Vladimir Grib produce anual aproximativ 4 milioane de carate de diamante, iar în februarie 2026 s-a ajuns la un total istoric de 50 de milioane de carate.

Regiunea Arhanghelsk găzduiește singurele zăcăminte de diamante din Europa. Există două zăcăminte de diamante în regiune administrate de companii diferite.