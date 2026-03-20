Un nou drum expres în România. Autoritățile au lansat licitația pentru proiectare și execuție

Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, pe Facebook.

„Proiectul Drumului Expres Aeroportul Henri Coandă (Otopeni) – Autostrada A0 intră, de astăzi, în etapa licitației pentru proiectare și execuție. Este un nou drum de mare viteză pe care îl vom construi în România, primul drum expres din județul Ilfov și o conexiune strategică în perspectiva realizării viitorului Terminal 2 al celui mai important aeroport din România”, a scris Șerban.

Ministrul Transporturilor a explicat avantajele viitorului drum.

„Prin această nouă investiție a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii vom asigura o infrastructură modernă, atât pentru transportul pasagerilor spre noul Terminal, cât și al mărfurilor spre zona Cargo. Totodată, prin această conexiune cu inelul de autostradă al Bucureștiului, va fi facilitat accesul utilajelor și materialelor de construcții pe șantierul terminalului. În același timp, asigurăm comunităților din județ un acces mai rapid la Autostrada A0, reducând semnificativ timpul de călătorie și aglomerația din trafic”, a transmis Ciprian Șerban.

Contractul pe care Compania Națională de Investiții Rutiere l-a lansat în licitație are o valoare estimată de 454 milioane lei. Constructorii pot depune oferte până pe 30 aprilie.

Durata de realizare este de 30 de luni. Lungimea drumului de legătură va fi de 2,55 kilometri, iar bretelele de legătură vor avea o lungime totală de 7,5 kilometri. De asemenea, vor fi construite pasaje supraterane peste DJ 200 B și Autostrada A0 Nord.