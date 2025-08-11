Un parc eolian uriaș se construiește în județul Galați. Va putea alimenta zeci de mii de gospodării

Un parc eolian uriaș se construiește într-o comună din județul Galați. Parcul va putea alimente zeci de mii de gospodării.

Investiția majoră în energie verde se va realiza la Scânteiești, în județul Galați. 96 MW de energie eoliană vor fi instalați în noul parc, anunță europarlamentarul Dan Nica, coordonatorul Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European.

Acesta a vorbit despre importanța regională a parcului eolian.

„Acest proiect va produce anual aproximativ 309 GWh de energie electrică, suficientă pentru a acoperi consumul a zeci de mii de gospodării și pentru a reduce semnificativ emisiile de CO₂. Aceste noi capacități vor consolida poziția județului Galați pe harta energetică a României și vor contribui la tranziția către un sistem energetic curat, sustenabil și competitiv”, a transmis europarlamentarul Dan Nica.