Prima pagină » Economic » Unde se află prima stațiune oenoturistică din România. Se fac investiții de zeci de milioane de euro

Prima stațiune oenoturistică din România a fost lansată oficial joi în județul Prahova. Aceasta dispune de patru complexe de vinificatie, iar în zonă se fac investiții de zeci de milioane de euro.
Foto: Facebook/Consiliul Județean Prahova
Cosmin Pirv
23 apr. 2026, 17:30, Economic

Este vorba de localitatea Gura Vadului din județul Prahova, care joi a fost lansată oficial ca prima stațiune oenoturistică din România.

„Momentul marchează o etapă importantă pentru județul Prahova și pentru direcția de dezvoltare construită în jurul enoturismului, într-o zonă recunoscută pentru tradiția viticolă, pentru cramele sale și pentru potențialul de a atrage un număr tot mai mare de vizitatori interesați de experiențe autentice”, transmite Consiliul Județean Prahova.

Noul statut obținut de Gura Vadului reprezintă o premieră la nivel național și un punct de plecare pentru dezvoltarea unei rețele de localități cu profil oenoturistic în Prahova.

Autoritățile vizează astfel valorificarea integrată a podgoriilor, a gastronomiei locale și a comunităților din zonă, astfel încât această resursă să devină un motor real de dezvoltare economică.

La evenimentul de lansare de joi, au fost prezentate și proiectele de infrastructură necesare susținerii acestui tip de turism: amenajarea de piste de biciclete, modernizarea drumurilor comunale care traversează viile și dezvoltarea unei infrastructuri dedicate pentru campere și rulote, ca soluție practică pentru extinderea capacității de primire a turiștilor.

Investiții de zeci de milioane de euro

Patru proiecte au fost deja demarate pentru amenajarea unor parcuri de rulote în Fântânele, Gura Vadului, Vadul Săpat și Urlați. „Acestea ar urma să fie susținute printr-un mecanism de finanțare estimat la 70 de milioane de euro, cu perspectivă de operaționalizare în această toamnă, fiind subliniată și necesitatea pregătirii terenurilor și a asigurării utilităților de bază”, mai arată reprezentanții CJ Prahova.

Autoritățile analizează posibilitatea extinderii statutului de stațiune oenoturistică și către alte localități din județ, între care Urlați, Boldești-Scăeni, Ceptura și Valea Călugărească, dar și includerea unor noi areale, precum Fântânele și Vadul Săpat, în această strategie.

Zona Gura Vadului este foarte cunoscută prin plantațiile mari de viță-de-vie, din care se obține unul dintre cele mai bune vinuri roșii, se arată pe pagina de internet a Primăriei Gura Vadului.

Cea mai cunoscută podgorie este Tohani, dar în localitate funcționează patru complexe de vinificație.

Recomandarea video

