Meciuri de fotbal trucate în România. Cinci persoane sunt cercetate de polițiști

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, fac cercetările într-un dosar penal de înșelăciune.

Cercetările vizează manipularea rezultatelor unor meciuri din cadrul Ligii a III-a organizate de Federația Română de Fotbal, în scopul inducerii în eroare a operatorilor de jocuri de noroc, cu privire la corectitudinea partidelor și integritatea evenimentelor sportive.

Din cercetări a reieșit că, în decembrie 2025, mai multe persoane ar fi utilizat informații privilegiate privind rezultatul unui meci disputat de o echipă din județul Prahova, plasând pariuri sportive în mod coordonat, creând aparența unor pariuri legale, deși caracterul aleatoriu al jocului ar fi fost înlăturat.

De asemenea, din cercetări a reieșit că un membru al staff-ului tehnic al unei echipe ar fi contribuit la facilitarea obținerii unor rezultate prestabilite, inclusiv prin influențarea componenței echipei și prin crearea unui context favorabil pentru atingerea scorului urmărit.

Polițiștii au dus la audieri miercuri în acest caz cinci persoane. Ulterior, persoanele în cauză au fost prezentate procurorului de caz, care a dispus extinderea acțiunii penale și luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.