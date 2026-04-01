Prima pagină » Sport » Meciuri de fotbal trucate în România. Cinci persoane sunt cercetate de polițiști

Meciuri de fotbal trucate în România. Cinci persoane sunt cercetate de polițiști

Polițiștii din Prahova fac cercetări într-un dosar penal care are ca obiect manipularea rezultatelor unor meciuri de fotbal. Cinci persoane au fost reținute și plasate sub control judiciar.
Cosmin Pirv
01 apr. 2026, 18:31, Sport

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, fac cercetările într-un dosar penal de înșelăciune.

Cercetările vizează manipularea rezultatelor unor meciuri din cadrul Ligii a III-a organizate de Federația Română de Fotbal, în scopul inducerii în eroare a operatorilor de jocuri de noroc, cu privire la corectitudinea partidelor și integritatea evenimentelor sportive.

Din cercetări a reieșit că, în decembrie 2025, mai multe persoane ar fi utilizat informații privilegiate privind rezultatul unui meci disputat de o echipă din județul Prahova, plasând pariuri sportive în mod coordonat, creând aparența unor pariuri legale, deși caracterul aleatoriu al jocului ar fi fost înlăturat.

De asemenea, din cercetări a reieșit că un membru al staff-ului tehnic al unei echipe ar fi contribuit la facilitarea obținerii unor rezultate prestabilite, inclusiv prin influențarea componenței echipei și prin crearea unui context favorabil pentru atingerea scorului urmărit.

Polițiștii au dus la audieri miercuri în acest caz cinci persoane. Ulterior, persoanele în cauză au fost prezentate procurorului de caz, care a dispus extinderea acțiunii penale și luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor