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Uzina Dacia de la Mioveni va opri temporar producția în octombrie

Uzina Dacia Mioveni a confirmat pentru Economedia că își va întrerupe activitatea temporar, pentru două zile în această lună.
Uzina Dacia de la Mioveni va opri temporar producția în octombrie
Daiana Rob
05 oct. 2026, 20:18, Economic
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Producția va fi oprită vineri, 9 octombrie și luni, 12 octombrie. Angajații vor rămâne acasă, dar vor  beneficia de drepturile salariale din contractul de muncă, potrivit Economedia. 

Deși producția va fi întreruptă, alte operațiuni precum retușurile și realinierile, fabricarea și expedierea pieselor de schimb, inventarierea acestora, descărcarea camioanelor sau alte activități logistice vor continua.

Potrivit Ancheta Online, citată de Economedia, se vor efectua și lucrări de întreținere a instalațiilor, curățenie tehnologică, dar și alte activități.

Și Direcția Logistică, dar și alte departamente conexe își vor adapta programul de lucru, dar și personalul, în funcție de programul Uzinei Vehicule Dacia și nevoile clienților externi.

Anterior, uzinele Dacia și Ford au oprit producția, de la începutul lunii august și până în data de 19, pe fondul crizei energetice declanșate de scăderea debitului Dunării și oprirea celor două reactoare ale Centralei Nucleare Cernavodă. Măsura a fost dispusă de Guvern.

Potrivit lui Mihai Bordeianu, Managing Director Dacia South Eastern Europe, România riscă să piardă  20-25% din industria auto în ceea ce privește cifra de afaceri, angajați, dar și producție, dacă problema competitivității nu este abordată rapid.

 

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