Victoria lui Magyar a zguduit piețele. Ce se întâmplă cu forintul după alegerile din Ungaria

Potrivit Index.hu, aprecierea față de euro a depășit 2% în doar câteva ore. Cursul dolar-forint nu a mai fost atât de scăzut din februarie 2022, moneda maghiară întărindu-se până la 313,5 în seara de duminică.

Forintul s-a întărit vizibil și față de monedele din regiune. Față de zlotul polonez a crescut cu 2,3%, iar cursul față de coroana cehă a atins un minim al ultimilor patru ani, notează Index.hu.

Investitorii mizează pe fondurile europene

Investitorii anticipează o nouă politică economică și deblocarea fondurilor europene înghețate. Odată cu victoria Tisza, relația tensionată dintre Budapesta și Bruxelles s-ar putea detensiona semnificativ.

Victoria Tisza ar putea debloca 8,4 miliarde de euro din Fondul de Coeziune. Alte 9,5 miliarde din Fondul de Redresare ar putea fi eliberate în câteva luni.

Un împrumut preferențial de 17,4 miliarde de euro prin programul SAFE ar putea oferi un impuls suplimentar economiei maghiare.

Criza iraniană, factor de risc

Aprecierea forintului este cu atât mai remarcabilă cu cât vine pe fondul crizei iraniene. Eșecul negocierilor de pace dintre SUA și Iran a împins piețele internaționale în direcția opusă, întărind dolarul și scumpind petrolul, arată Portfolio.hu.

Adevăratul test, la deschiderea bursei

Toată această euforie s-a produs pe o piață cu lichiditate redusă, în care au reacționat inclusiv investitori mai puțin familiarizați cu forintul, subliniază Világgazdaság.

Adevăratul test vine la deschiderea bursei: după tranzacțiile nocturne, se va vedea cât valorează, în realitate, euforia electorală.