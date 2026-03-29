Zelenski: Rusia a realizat imagini din satelit ale unei baze aeriene americane cu câteva zile înainte de atacul iranian

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat într-un interviu pentru NBC News că Rusia a realizat imagini din satelit ale unei baze aeriene americane din Arabia Saudită de trei ori în zilele premergătoare atacului iranian asupra bazei. În urma atacului au fost răniți soldați americani.

În interviul pentru NBC News, Zelenski a declarat că este convins în totalitate că Rusia împărtășește astfel de informații cu Iranul, cu scopul de a ajuta la țintirea forțelor americane din regiune.

„Cred că este în interesul Rusiei să ajute iranienii. Și nu cred — știu — că împărtășesc informații”, a spus el. „Îi ajută pe iranieni? Desigur. În ce proporție? Sută la sută”, a spus liderul de la Kiev pentru sursa citată.

Atacul asupra bazei americane din Arabia Saudită a avut loc pe 26 martie, iar baza găzduiește atât forțe americane, cât și trupe saudite. Atacul a rănit mai mulți militari americani.

Afirmațiile lui Zelenski au la bază un raport al serviciilor de informații ucrainene, care a fost transmis NBC News.

Raportul mai menționa și faptul că sateliții ruși au capturat imagini ale bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită pe 20, 23 și 25 martie.

Fotografierea repetată a instalațiilor pe parcursul mai multor zile, un indiciu al planificării unui atac

Zelenski a subliniat că fotografierea repetată de către Rusia a instalațiilor pe parcursul mai multor zile este un indiciu al planificării unui atac.

„Știm că, dacă fac fotografii o dată, se pregătesc. Dacă fac fotografii a doua oară, este ca o simulare. A treia oară înseamnă că, în una sau două zile, vor ataca”, a spus el.

Totuși, de menționat în acest caz este faptul că raportul transmis către NBC News nu a inclus dovezi ale imaginilor din satelit rusești și nici nu a specificat cum a aflat Ucraina despre acestea.

Recent, The Wall Street Journal relata că Rusia transmite imagini din satelit și tehnologie pentru drone Iranului. Aceleași informații au fost transmise și The Washington Post, publicația menționând că Rusia a furnizat Iranului informații sensibile, inclusiv locații precise ale navelor de război și aeronavelor americane.

Dezvăluirile făcute de Zelenski au loc după ce la începutul acestei săptămâni, el anunța că Ucraina deține dovezi „incontestabile” că Rusia furnizează informații Iranului.