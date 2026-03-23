Prima pagină » Știri externe » Ucraina deține dovezi „irefutabile” că Rusia furnizează informații Iranului, afirmă Zelenski

Ucraina deține dovezi „irefutabile” că Rusia furnizează informații Iranului, afirmă Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, după ce s-a întâlnit cu șeful serviciilor militare de informații, că informațiile militare ucrainene au „dovezi irefutabile” că Rusia continuă să furnizeze informații Iranului.
Foto: X/Volodymyr Zelenskyy
Andrei Rachieru
23 mart. 2026, 18:56, Știri externe

„Rusia folosește propriile capacități de inteligență de semnal și inteligență electronică, precum și o parte din datele obținute prin cooperarea cu parteneri din Orientul Mijlociu”, a spus el pe X.

Kremlinul a respins săptămâna trecută un raport al Wall Street Journal potrivit căruia Rusia ar fi împărtășit Iranului imagini prin satelit și tehnologie îmbunătățită pentru drone, numindu-l „știri false”.

