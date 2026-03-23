Ucraina deține dovezi „irefutabile” că Rusia furnizează informații Iranului, afirmă Zelenski

„Rusia folosește propriile capacități de inteligență de semnal și inteligență electronică, precum și o parte din datele obținute prin cooperarea cu parteneri din Orientul Mijlociu”, a spus el pe X.

Report by Chief of the Defense Intelligence of Ukraine Oleh Ivashchenko. First, we have irrefutable evidence that the Russians continue to provide intelligence to the Iranian regime. Russia is using its own signals intelligence and electronic intelligence capabilities, as well… pic.twitter.com/ij5JE0XPkX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 23, 2026

Kremlinul a respins săptămâna trecută un raport al Wall Street Journal potrivit căruia Rusia ar fi împărtășit Iranului imagini prin satelit și tehnologie îmbunătățită pentru drone, numindu-l „știri false”.