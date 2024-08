ZF: Top 50 cei mai mari angajatori privaţi din România. 27 au făcut angajări, 23 au concediat

Datele analizate în clasament sunt doar la nivel de companii, nu de grupuri. Aşadar, numărul de angajaţi prezentat în top nu reprezintă numărul consolidat pentru toate companiile din grup. De exemplu, Carrefour, Dacia, Continental şi Leoni au la nivel consolidat un număr mult mai mare de angajaţi. De asemenea, clasamentul nu ia în considerare CAEN-uri de servicii financiare, astfel că nu include bănci şi instituţii financiare.

Per total, companiile incluse în top 50 cei mai mari angajatori au avut anul trecut un număr cumulat de 282.752 de angajaţi, în creştere cu aproape 3.600 de angajaţi de la an la an.

Din datele analizate de ZF reiese că pe primele poziţii în clasamentul celor mai mari angajatori sunt Kaufland, Dedeman şi Automobile Dacia, care au avut, cumulat, aproape 38.000 de angajaţi anul trecut.

Sectorul de comerţ rămâne dominant în ceea ce priveşte numărul de angajaţi, cu Kaufland, Dedeman, Lidl, Mega Image şi Profi în topul clasamentului. Totuşi, se văd variaţii semnificative între aceste companii. De exemplu, Kaufland şi Lidl au înregistrat creşteri ale numărului de angajaţi, în timp ce Dedeman şi Profi au avut scăderi în 2023 faţă de 2022. De altfel, Profi a avut cea mai mare scădere a numărului de angajaţi din top 50, de 27,5%, cu un minus de 3.770 de salariaţi de la an la an. Per total, 28% dintre companiile din clasament sunt din sectorul de comerţ.

Per total, 27 dintre cele 50 de companii incluse în clasament au înregistrat creşteri ale numărului de salariaţi în 2023 faţă de 2022. Cele mai mari creşteri ale numărului de angajaţi dintre companiile din top 50 au fost înregistrate de Supercom, o companie din Bucureşti care se ocupă cu colectarea deşeurilor, cu un plus de 68,3% în 2023 faţă de 2022, urmată de Tehnostrade, companie de construcţii din Bacău deţinută de antreprenorul Dorinel Umbrărescu, cu o creştere de 39,3% a numărului de angajaţi de la an la an, şi Leoni Wiring Systems Arad, cu un plus de 20,2% în 2023 faţă de 2022.

Compania Leoni Wiring Systems Arad administrează fabricile de cablaje auto din Arad, Beiuş (Bihor), dar şi pe cea din parcul industrial Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, un proiect demarat de germani pe piaţa locală în 2017, când Leoni a preluat spaţiul în care a funcţionat producă­torul italian de anve­lope Pirelli. Anul 2024 poate veni cu scăderi ale numărului de angajaţi pentru grupul din care face parte compania. Grupul Leoni, care produce cablaje pentru industria auto şi are 12.000 de angajaţi în mai multe fabrici din ţară, a anunţat anul acesta că închide fabrica din Luduş, judeţul Mureş, unde lucrează 200 de oameni care pot scăpa de pierderea locului de muncă dacă aleg mutarea la Arad sau Bistriţa-Năsăud, acolo unde fabricile au nevoie de salariaţi.