Cursuri online din cauza facturilor la utilități. Ministerul Educației anunță suplimentarea bugetului universității din Arad

Ministerul susține că situația financiară a universității ține de managementul instituțional și anunță posibilitatea acordării unor fonduri suplimentare, condiționată de asumarea deficiențelor de administrare.

Într-o informare de presă transmisă luni, Ministerul Educației și Cercetării precizează că toate universitățile de stat, inclusiv Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (UAV), au primit lunar finanțările stabilite potrivit metodologiilor aprobate prin ordin de ministru.

Reacția ministerului vine după decizia conducerii universității arădene de a muta activitatea didactică în mediul online pentru următoarele săptămâni, măsură justificată prin dificultățile financiare și necesitatea realizării unor economii la plata utilităților.

Ministerul Educației: Cheltuielile cu personalul și utilitățile trebuie acoperite din finanțarea alocată

Ministerul subliniază că fondurile distribuite universităților sunt destinate atât cheltuielilor de personal, cât și costurilor de funcționare, inclusiv facturilor la utilități.

„Sumele alocate UAV trebuie să acopere atât cheltuielile de personal, cât și plata utilităților, necesare funcționării instituției de învățământ superior”, se arată în informarea oficială.

Instituția consideră că eventualele dificultăți în acoperirea acestor cheltuieli trebuie analizate în raport cu modul în care universitatea își gestionează resursele financiare și personalul.

„În situația în care sumele alocate de Ministerul Educației și Cercetării nu sunt suficiente la nivelul instituției, acest aspect ține de managementul financiar-contabil al universității și de politica de personal la nivel instituțional”, precizează ministerul.

Finanțare suplimentară de 1.261.534 de lei, după rectificare

În urma rectificării bugetare, Ministerul Educației și Cercetării a decis majorarea finanțării Universității „Aurel Vlaicu” din Arad cu suma de 1.261.534 de lei.

Suplimentarea va fi realizată printr-un act adițional care urmează să fie transmis universității în cursul zilei de luni.

Ministerul nu precizează dacă această sumă va permite reluarea imediată a cursurilor cu prezență fizică sau dacă universitatea își va menține decizia privind desfășurarea temporară a activității didactice online.

Universitatea poate primi și alte fonduri, dar cu o condiție: asumarea deficiențelor de management

Ministerul Educației anunță că poate acorda Universității „Aurel Vlaicu” din Arad finanțări suplimentare din Fondul pentru Situații Speciale.

Accesarea acestor resurse este însă condiționată de transmiterea unei solicitări scrise în care conducerea universității să își asume deficiențele de management care au condus la actuala situație financiară.

„Ministerul Educației și Cercetării poate suplimenta sumele alocate Universității «Aurel Vlaicu» din Arad, din Fondul pentru Situații Speciale, dacă echipa de conducere a universității își asumă deficiențele de management care au dus la situația actuală, într-o solicitare scrisă adresată Ministerului Educației și Cercetării”, se arată în comunicat.

În cazul în care universitatea va solicita și va primi finanțare în aceste condiții, instituția de învățământ superior va intra într-un proces de monitorizare pentru o perioadă de un an.

Ministerul nu a anunțat valoarea eventualelor fonduri suplimentare care ar putea fi acordate prin acest mecanism.