Nicușor Dan: România își consolidează parteneriatul cu SUA prin programe educaționale. 70 de liceeni români vor putea studia în America

Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite se consolidează tot mai mult în domeniul educației, prin programe care oferă tinerilor oportunități de studiu.

Șeful statului a anunțat miercuri că, prin programele FLEX Global și FLEX Global Abroad, până la 70 de elevi români vor putea studia în Statele Unite în anul școlar 2027-2028, iar până la 20 de elevi americani vor putea veni să studieze în România.

„Un parteneriat strategic solid înseamnă colaborări și proiecte comune de succes în multiple domenii, care au un impact pozitiv pentru oameni. Relația României cu Statele Unite ale Americii se consolidează permanent, inclusiv în sfera educației, prin inițiative cu rezultate remarcabile precum Future Leaders Exchange, cu cele două programe FLEX Global și FLEX Global Abroad”, a transmis președintele României pe pagina sa de X.

Până la 70 de liceeni români vor putea studia în SUA

Potrivit președintelui, prin programul FLEX, unul dintre cele mai importante programe internaționale pentru liceeni, până la 70 de elevi români vor locui împreună cu familii americane și vor putea studia, în anul școlar 2027-2028, în unități de învățământ din SUA.

Numărul burselor disponibile pentru liceenii români este în creștere față de anul trecut. În 2025, 20 de elevi români au beneficiat de această oportunitate.

„Prin intermediul FLEX, unul dintre cele mai competitive programe internaționale pentru liceeni, până la 70 de elevi români vor locui împreună cu o familie americană și vor putea studia, în anul școlar 2027-2028, în unități de învățământ din SUA, și, în același timp, până la 20 elevi americani vor putea veni să studieze în România. Este o creștere semnificativă de burse pentru tinerii români față de anul trecut, când de această oportunitate s-au putut bucura 20 de liceeni români”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele României spune că experiența oferită de program nu se limitează la studiile pe care elevii le urmează în Statele Unite.

„Experiența FLEX nu aduce doar beneficii academice. După revenirea în România, liceenii rămân implicați în școlile și comunitățile lor locale prin activități de voluntariat, prin diverse proiecte educaționale, valorificând astfel competențele și ceea ce au asimilat din interacțiunile pe care le-au avut în societatea și cultura americană”, a transmis Nicușor Dan.

Bursele sunt cofinanțate de România și SUA

Bursele pentru programele FLEX Global și FLEX Abroad Global sunt cofinanțate de Ministerul Educației și Cercetării din România și Departamentul de Stat al SUA.

Programele sunt administrate de American Councils for International Education (ACIE), iar liceenii români pot începe să își depună aplicațiile, care vor intra ulterior într-un proces de selecție.

„În acest context, mă bucur că am avut la începutul acestei săptămâni o discuție productivă cu doamna Lisa Choate, Președinte ACIE și domnul Carter Johnson, Director regional ACIE despre educație și despre cum îi putem sprijini concret pe tinerii români în a-și dezvolta multiple competențe”, a declarat președintele României.