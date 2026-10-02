Ministerul Energiei: 583 de milioane de euro plătite prin PNRR. Aproape două treimi din sumă, în 2026

Ministerul Energiei a efectuat în 2026 plăți de 370,47 milioane de euro, reprezentând aproximativ 63,5% din totalul plăților. Până la sfârșitul anului 2025, plățile cumulate ajunseseră la 212,57 milioane de euro.

În total, Ministerul Energiei a plătit beneficiarilor proiectelor finanțate prin PNRR 583,04 milioane de euro până la 2 octombrie 2026.

Șapte cereri de transfer sunt în procesare

Doar între 25 septembrie și 2 octombrie 2026, Ministerul Energiei a efectuat plăți în valoare de 3,09 milioane de euro.

În prezent, la nivelul ministerului sunt în curs de procesare șapte cereri de transfer depuse în trimestrul al treilea din 2026, în valoare totală de aproximativ 47,18 milioane de euro.

Situația publicată vineri de minister mai arată că au fost încetate sau reziliate contracte PNRR în valoare totală de 67,04 milioane de euro.

Prin PNRR, Ministerul Energiei a finanțat investiții în sectorul energetic, inclusiv proiecte de producere a energiei, cogenerare și încălzire centralizată și producție de hidrogen verde.

Potrivit datelor Ministerului Energiei, nu mai sunt fonduri disponibile pentru noi solicitări de plată.