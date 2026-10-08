Ucraina redeschide exporturile de gaze. Producătorii privați vor putea vinde în străinătate până la 15% din producție

Guvernul Ucrainei a aprobat miercuri, 7 octombrie, deschiderea parțială a exporturilor de gaze naturale, ridicând interdicția introdusă după declanșarea invaziei rusești la scară largă în 2022, potrivit ExPro, care citează surse proprii.

Producătorii privați vor putea vinde cumpărătorilor străini până la 15% din cantitatea de gaze extrasă în luna precedentă. Mecanismul nu se aplică marilor companii controlate de stat.

Toate discuțiile privind reluarea exporturilor au fost mai intense vara aceasta, iar guvernul a revenit asupra subiectului în septembrie, după ce inițial amânase decizia până în primăvara anului 2027, potrivit ExPro, citat de Kyiv Post.

Industria a corelat această decizie de existența unui surplus de gaze în sectorul comercial, de diferența mare dintre prețurile din Ucraina și cele din Europa, și de nevoia producătorilor de bani pentru refacerea instalațiilor.

Un plan de măsuri prioritare pentru 2026, adoptat prin ordinul Cabinetului de Miniștri nr. 999-r din 30 septembrie și publicat pe portalul guvernamental, prevede că Ministerul Energiei trebuie să creeze condițiile legale și organizatorice pentru un mecanism de export, care să permită vânzarea a 15% din gazele produse în Ucraina.

Planul ar urma să ajute producția de gaze prin atragerea de investiții, stabilind luna septembrie 2026 ca termen pentru deschiderea exporturilor.

De ce reia Ucraina exporturile de gaze

Consumul de gaze al utilizatorilor industriali din Ucraina s-a redus aproape la jumătate după declanșarea războiului la scară largă, potrivit ExPro.

Totodată, este de menționat că producția companiilor private, care sunt principalii furnizori de gaze pentru industrie, a rămas relativ stabilă, în ciuda atacurilor rusești.

Companiile private au produs peste 370 de milioane de metri cubi de gaze naturale în august 2026, potrivit ExPro.

Prețurile gazelor din Europa au crescut extrem de mult după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, iar în paralel, prețurile din Ucraina au rămas stabile.

Până la jumătatea lunii septembrie a acestui an, gazele din Ucraina erau de 2,5 ori mai ieftine decât cele din Europa.

În depozitele subterane ale Ucrainei sunt stocate peste 15,8 miliarde de metri cubi de gaze, potrivit calculelor ExPro pe baza datelor furnizate de Gas Infrastructure Europe (GIE).

Cantitatea este cu 1,2 miliarde de metri cubi peste nivelul prevăzut în planul guvernamental pentru 1 noiembrie.

Cum va funcționa exportul de gaze

Hotărârea intră în vigoare la data publicării, iar mecanismul va fi aplicat în fiecare an, în perioada 1 martie – 30 noiembrie.

Prevederile nu se aplică gazelor produse în cadrul acordurilor de împărțire a producției, care sunt reglementate printr-o legislație separată.

În plus, mecanismul nu se aplică participanților la piață care au obligații speciale potrivit Hotărârii Cabinetului de Miniștri nr. 222. În această categorie intră Ukrgasvydobuvannia, Ukrnafta și Chornomornaftogaz.

Ministerul Energiei va aproba lista companiilor care pot exporta gaze și volumul pe care fiecare îl poate vinde până în data de 12 a fiecărei luni.

Decizia se va baza pe datele transmise de Operatorul Sistemului de Transport al Gazelor din Ucraina (GTSOU), privind cantitățile reale de gaze livrate în sistem în luna precedentă.

Gazele vor fi vândute în cadrul unor sesiuni specializate organizate de o bursă de mărfuri, cel mai probabil Bursa de Energie a Ucrainei (Ukrainian Energy Exchange), potrivit ExPro.

Doar companiile aflate pe lista Ministerului Energiei vor putea vinde gaze, iar cumpărătorii vor putea fi doar companii nerezidente. Va câștiga ofertantul care oferă cel mai mare preț.

Vânzătorii vor trebui să precizeze volumul disponibil, prețul de pornire, exprimat în euro pe megawat-oră, și punctul de livrare. Acesta va fi stabilit la un punct de ieșire de la frontiera Ucrainei cu statele UE sau cu Republica Moldova.