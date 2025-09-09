1.500 de artişti boicotează instituţiile de film israeliene: Bardem, Colman şi Ruffalo acuză „genocidul din Gaza”

Într-o scrisoare publicată de The Guardian, semnatarii, inclusiv Olivia Colman, Javier Bardem şi Mark Ruffalo, acuză mai multe organizaţii de film israeliene că sunt „implicate în genocidul” din Gaza.

Semnatarii scrisorii au anunţat că vor înceta să colaboreze cu instituţiile de film israeliene.

„În această perioadă de criză, când multe dintre guvernele noastre permit carnagiul din Gaza, trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a răspunde acestei complicităţi”, ai transmis protestatarii, potrivit Le Figaro.

Acest angajament, iniţiat de grupul Film Workers for Palestine, este inspirat de boicotul cultural din Africa de Sud din timpul erei apartheidului. Scopul său concret este de a înceta colaborarea cu festivalurile, cinematografele, posturile de radio şi televiziune şi companiile de producţie care, potrivit semnatarilor, se fac vinovate de „justificarea genocidului şi apartheidului”.

Aceştia citează, de exemplu, Festivalul de Film de la Ierusalim şi Festivalul de Documentare Docaviv, care „continuă să colaboreze cu guvernul israelian”. „Marea majoritate a companiilor de producţie şi distribuţie de filme israeliene, a agenţilor de vânzări, a cinematografelor şi a altor instituţii de film nu au recunoscut niciodată pe deplin drepturile recunoscute la nivel internaţional ale poporului palestinian”, au scris artiştii şi regizorii.